Cum se ține corect Postul Paștelui 2023. Lucruri total interzise în postul primăverii

Cum se ține corect Postul Paștelui. Ce ai voie să faci și ce e interzis în Postul Mare. Vezi care este rugăciunea care se citește în acest post, timp de 40 de zile.

Cum se ține corect Postul Paștelui

În Postul Paștelui credincioșii renunță la carne, ouă, pește, brânză, lapte, dar, totodată, trebuie să se roage mai mult și să devină mai spirituali.

Totodată, pe lângă faptul că nu trebuie să consumi carne atunci când ții post, trebuie să ai grijă să nu te cerți cu nimeni în zilele de post, fiindcă altfel ai postit în zadar.

Totodată, în zilele în care ții post, trebuie să faci și fapte bune. Trebuie să dai de pomană celor săraci, iar dacă nu ai posibilități, împarte măcar o bucată de pâine.

Femeile gravide, lăuzele, copiii și bolnavii pot fi scutiți de la postul alimentar, însă trebuie să facă rugăciuni şi fapte bune.

În Postul Paștelui nu se fac nunți, botezuri și nu se țin petrecer i, practic zilele de naștere nu se serbează, iar distracțiile sunt interzise.

Este necesar pentru sufletul creștinului ca acesta să meargă să se spovedească în post.

Spovedania presupune mărturisirea păcatelor și căință. Se face, de obicei, în ultima săptămână de dinainte de Înviere. De fapt, aceasta este esența postului.

Cum se ține corect Postul Paștelui [Sursa foto: Shutterstock]

Ce nu ai voie sa faci în Postul Mare

Postul Paștelui va începe luni, 27 februarie 2023, și are o durată de 40 de zile, până la sărbătoarea Învierii Domnului, care va avea loc pe 16 aprilie 2023.

Postul Paștelui este cel mai lung post de peste an, dar și cel mai greu de ținut, dat fiind că sunt cele mai puține dezlegări la pește.

În Postul Paștelui nu se fac nunți, botezuri și cumetrii.

În Postul Paștelui, biserica spune că nu se cântă și nu se dansează.

În Postul Mare nu se consumă carne, ouă, lapte, brânză și nici alte derivate din acestea.

În Postul Paștelui nu se bea alcool și nu se fumează.

Nu se mănâncă pește în Postul Paștelui dacă nu este zi de dezlegare.

În Săptămâna Patimilor se ține un post mai aspru, urmând ca în Vinerea Mare să nu se mănânce deloc.

În Postul Paștelui, creștinii trebuie să se roage mai mult.

În Postul Paștelui este interzisă împreunarea dintre femeie și bărbat.

Postul Paștelui 2022. Rugăciune

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistie­rul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

