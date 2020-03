Cu un pumn strâns iar cu celălalt deasupra primului, cu degetele ușor răsfirate, sub forma unei coroane - acesta este gestul folosit de Bogdan Anicescu în limbajul mimico-gestual pentru ”coronavirus”. Respectivul semn a fost folosit cu ocazia fiecărei declarații de presă a ministrului de interne Marcel Vela, cu ocazia celor 4 ordonanțe militare. Bogdan Anicescu este persoana aleasă de Guvern, dintr-o lungă listă de interpreți mimico-gestuali pentru a transmite mesaje vitale pentru România zilelor noastre.

Misiunea nu este însă una simplă, Bogdan Anicescu recunoscând faptul că trebuie să reacționeze extrem de rapid în condițiile în care nu primește textele ordonanțelor dinainte. Practic, el primește informațiile în același moment cu cei de acasă și are la dispoziție câteva fracțiuni de secundă pentru a le traduce în limbaj mimico-gestual.

„Eu nu primesc nimic înainte de a intra în direct, primesc informația în același timp cu cetățenii. Mi-ar fi fost de folos să știu dinainte tot ceea ce se va vorbi, să am un text sau măcar o idee. Nu pot decât să anticipez în funcție de ceea ce se întâmplă în ziua respectivă ce ar urma să se spună. Sigur, asta reprezintă o problemă în plus pentru orice interpret. Pe de o parte, informațiile sunt foarte importante și trebuie reproduse prin limbaj mimico-gestual cât mai atent, cât mai fidel. Pe de altă parte, nici nu știi ce se va vorbi,” a povestit Bogdan Anicescu la Digi FM.

Bogdan Anicescu, de 5 ani și jumătate în echipa Kanal D

Bogdan Anicescu a căpătat experiență în a transmite mesaje pentru surdo-muți în cei cinci ani și jumătate de când face parte din echipa Kanal D. „De aproape 5 ani și jumătate interpretez știrile pentru postul de televiziune Kanal D alături de minunata mea colegă Marieta Negru. Facem o echipă foarte bună, reușind să acoperim toate zilele de filmare. Aici am căpătat multă experiență, lovindu-mă de subiecte de discuție variate, multe întâmplări semnificative, diferite „scenarii” de interpretat etc. Mă simt excelent acolo, mă înțeleg foarte bine cu absolut toată lumea și mă bucur când diferite persoane surde sau hipoacuzice ne trimit mesaje spunându-ne că le place cum interpretăm. Aș putea spune chiar că mă liniștesc ajungând acolo dacă anterior am avut o zi agitată”, a declarat Bogdan într-un interviu.