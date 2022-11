In articol:

Tinerii din România urmează să beneficieze de suma de 2.500 de lei, dacă au între 18 și 26 de ani și sunt angajați, dar își continuă și studiile.

Anunțul a fost făcut de ministrul Familiei care a precizat că mai multe categorii de cetățeni vor primi bani din partea statului, odată ce va fi gata Ordinul Comun al Ministerului Familiei și Ministerului Muncii.

Totodată, se vor modifica și veniturile pentru persoanele care au în plasament copii, banii fiind un ajutor în plus față de alocația deja acordată. Indemnizația lunară pentru tinerii care au împlinit 18 ani, dar nu mai mult de 26 se va acorda lunar, pe toată durata continuării studiilor.

Cum se vor acorda cei 2.500 de lei pentru tinerii din România

Anunțul cu privire la cei 2.500 de lei a fost făcut de ministrul Familiei, într-o postare pe Facebook. Jurnaliștii WOWbiz.ro au obținut mai multe informații și explică cum se vor acorda acești bani și ce condiții trebuie să îndeplinească tinerii care doresc să beneficieze de ajutor.

Banii se acordă tinerilor care au fost în grija statului și care părăsesc sistemul odată cu vârsta de 18 ani. Dacă ei continua studiile sau dacă și-au găsit un loc de muncă, urmează să primească din partea statului roman, lunar, suma de 2.500 de lei.

Indemnizația se acordă până la vârsta de 26 de ani dacă tinerii își continua studiile sau dacă și-au găsit deja un loc de muncă.

" Este vorba despre indemnizația lunară pentru tinerii care au împlinit 18 ani și își continuă școala, într-o formă de învățământ la zi, sau care și-au găsit un loc de muncă. Aceștia vor primi, lunar, o indemnizație de 2.522 de lei, pe toată durata continuării studiilor, până la vârsta de 26 de ani. Cum spuneam, indemnizația se acordă, până la aceeași vârstă, și în situația în care fac dovada că au un loc de muncă", a explicat Gabriela Firea, odată ce a lansat în dezbatere publică Ordinul Comun al Ministerului Muncii și Ministerului Familiei.

Veniturile cresc și pentru familiile care au copii în plasament

Totodată, odată cu același ordin, se vor acorda noi indemnizații și familiilor care au unul sau mai mulți copii luați în plasament. Aceștia vor primi lunar suma de 420 de lei ca indemnizație de sprijin ce va veni suplimentar față de alocația lunară de plasament.

Banii aceștia vor fi acordați familiilor pentru fiecare copil în parte pe care l-au luat în plasament, iar ministrul Familiei este de părere că aceasta este o soluție prin care li se recunosc meritele acestor persoane. În prezent, în sistemul de protecție social al statului roman sunt aproximativ 44.000 de copii.

Alocația lunară de plasament este acordată în baza Legii 272/2004 și din iulie 2022 are o valoare de 950 de lei. Astfel, la aceasta se vor adăuga cei 420 de lei de copil pe care îi va primi familia care are minori în plasament. Spre exemplu, în cazul în care o familiei are un singur minor în plasament, atunci ar trebui să primească aproximativ 1.500 de lei. Dacă au doi minori în plasament, vor primi alocația de plasament și încă 840 de lei pentru cei doi copii în plasament.

"În același ordin comun detaliem și condițiile în care se plătește, în premieră, indemnizația lunară de sprijin acordată persoanei sau familiei care are în plasament unul sau mai mulți copii. Aceasta este în valoare de 420 de lei și se acordă, suplimentar alocației lunare de plasament, pentru fiecare copil în parte.

Este pentru prima dată când sunt recunoscute, inclusiv financiar, efortul și implicarea absolut necondiționate a acestor persoane, care iau în plasament copii, și care până acum nu primeau nicio recompensă materială pentru asta.

Așa cum apreciem cu adevărat munca și dedicarea asistenților maternali, era momentul să arătăm că aceeași prețuire o avem și față de familiile sau persoanele care iau acești copii în plasament", mai precizat ministrul Gabriela Firea.

