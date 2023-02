Cum și-a cerut Adrian Nartea soția în căsătorie? Actorul a ales un mod total inedit: „Inelul îl aveam deja”

In articol:

Adrian Nartea și Alina Ferinceac sunt soț și soție de un deceniu, iar împreună au două fiice pe care le iubesc enorm de mult. Actorul poate spune că este un bărbat împlinit pe toate planurile, iar acest lucru se poate vedea cu ochiul liber.

Nu mulți știu, însă, cum a ales vedeta să își ceară în căsătorie partenera de viață.

Cum și-a cerut Adrian Nartea soția în căsătorie?

Orice femeie își dorește ceva special atunci când vine vorba despre cererea în căsătorie, mai exact să fie una pe care să nu o uite niciodată, iar Adrian Nartea a ținut cont de acest lucru atunci când a ales să facă acest pas în relația cu Alina Ferinceac. Actorul nu a dus deloc lipsă de inspirație, iar modul în care a pus marea întrebare este unul total inedit. Ideea i-a venit chiar într-o fabrică de ciocolată, unde era prezent la un eveniment, iar vedeta nu a pierdut vremea și i-a făcut alesei sale o ciocolată specială, iar cererea a fost făcută chiar de Ziua Îndrăgostiților.

Inelul era pregătit, fiind adus tocmai din Dubai de unul dintre prietenii lui, singurul lucru care lipsea era locul și momentul potrivit.

„Am plănuit-o și voiam să o fac într-un mod special. Întâmplarea face că acum 10 ani am avut un eveniment la o fabrică mare de ciocolată și acolo mi-a venit ideea, pentru că puteai să îți faci ciocolata la comandă. Acolo mi-a venit ideea să fac cererea în căsătorie într-o ciocolată care era așa (n.r mare). Inelul îl aveam deja adus, cumpărat, mi-l adusese un prieten pe comandă din Dubai, pentru că era mai ieftin. Cumva am prins momentul, am făcut și m-am dus cu ciocolata acasă și cu inelul la pachet”, a povestit Adrian, potrivit Impact.

Adrian Nartea, despre lucrurile romantice din căsnicia lui

Dacă la începutul relației dintre cei doi momentele romantice erau reprezentate de o cină în cadrul căreia se bucurau unul de prezența celuilalt, acum lucrurile stau total altfel. Actorul a mărturisit că în relația lor un gest romantic poate fi chiar și omleta de dimineață. Singurul lucru care s-a schimbat în toți acești 10 ani este acela că acum la masă nu mai sunt doar doi, ci sunt cinci: el, soția lui, cele două fete și câinele lor de care sunt de nedespărțiți.

„După 10 ani de căsnicie, lucrurile romantice sunt altele. Dar sunt, ceea ce este important. În loc să pregătesc o cină seara, fac o omletă dimineața. E la fel de romantic! Că suntem doi la masă sau că acum suntem cinci. Cinci cu cățel cu tot pentru că nu ne lasă în pace, e un lucru chiar romantic”, a mai adăugat Adrian Nartea.