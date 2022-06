In articol:

Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubita sa Bianca. Artistul a povestit despre cum s-a cunoscut cu iubita sa și despre cum a fost prima lor întâlnire.

Cum și-a cunoscut Denis Roabeș iubita

Denis a mai dezvăluit și tradiția pe care cei doi o respectă în fiecare an.

Denis Roabeș și iubita sa, Bianca, s-au cunoscut la un concert “The Motans”, la Cluj, iar de atunci au rămas împreună. Cei doi au mers la o primă întâlnire la o... benzinărie și după ore întregi de discuții au realizat că îi leagă o conexiune aparte.

„Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert, ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj. Ulterior, ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul, a fost cea mai romantică întâlnire. După concert am zis să mai stăm împreună de vorbă. Și ne-am dus la o benzinărie pentru că era singura chestie deschisă. Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodkă. Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e true. Țin minte că aveam și niște căni de ceai.

Pentru noi, următorul an, era tradiție, Bianca cumpăra niște sticluțe de vodkă. Cu timpul am început să ne apropiem. Nu a durat foarte mult să ne dăm seama că e ceva special. A fost o chestie super interesantă, am simțit în ea o cortină de siguranță, mereu când mă uitam în ochii ei mă simțeam liber să-i spun orice. Bine, nu de la prima întâlnire, după puțin timp. Am simțit că este ceva diferit acolo, nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci”, a spus Denis de la The Motans.

Cum și-a cunoscut Denis Roabeș iubita. Cei doi au avut prima întâlnire la o benzinărie [Sursa foto: Instagram]

Denis Roabeș se numără printre antrenorii de la Vocea României 2022

Denis Roabeș, în vârstă de 32 de ani, s-a născut pe 2 august 1989, în Republica Moldova. Denis este cunoscut ca fiind solistul trupei The Motans, trupă cu un parcurs impresionant în industria muzicală.

Denis se numără printre noii antrenori ce vor lua parte la show-ul Vocea României 2022. Artistul se declară fericit că va avea șansa să ofere concurenților din experiența pe care a acumulat-o până acum.

„Sunt fericit că fac parte din echipa Vocea României. E o provocare pe care am așteptat-o cu nerăbdare și mă bucur că am oportunitatea de a da mai departe ce am învățat eu în ultimii ani. Pentru mine, ideea de mentorat este ceva foarte special.

De-a lungul vieții, am avut noroc să întâlnesc persoane care m-au ajutat să mă formez atât ca om, cât și ca artist. Iar acum mă aflu în ipostaza în care să sper că și eu, la rândul meu, îi voi influența pozitiv pe cei pe care-i voi întâlni”, a spus Denis Roabeș, solistul trupei The Motans.