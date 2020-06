In articol:

Ioana Ginghină a divorțat de soțul ei anul trecut, iar vestea a luat pe toată lumea prin surprindere pentru că păreau unul dintre cele mai stabile cupluri de la noi. Se pare, însă, că ei se separaseră deja de câteva luni bune înainte de a semna actele de divorț.

Ioana Ginghină a povestit cum și-a dat seama că soțul ei avea o altă relație. „Eu aveam niște semne, că na, noi femeile avem asta… Deja plecase și aveam niște semne. I-am și spus, pentru că femeile tind să-și marcheze teritoriul. Și atunci când o fac o fac cât să afle cealaltă femeie.

Eu am aflat văzând niște poze pe Facebook la ea. Avea întotdeauna hainele fostului meu soț pe ea. Și el nu este vreun gentleman care să ofere la fete… Și atunci am zis OK, m-am prins.Cred că i-am dat unfollow, de aia nu mai văd postări. Ca să nu mai văd. Nu de supărare, că asta știi cum e, ce nu știi nu te omoară. Zici hai să nu le mai văd, hai să fie fericire și pace pentru toată lumea”, a mărturisit Ioana Ginghină în cadrul unei emisiuni de televiziune. Tot ea a povestit că i-a spus fostului ei soț că și-a dat seama că avea o iubită, dar el nu a spus nimic atunci.

Citeste si: După ce Daniela Crudu a fost agresată de iubit, un alt eveniment a zguduit familia vedetei! Nici sora ei, Ana Crudu, nu are noroc în dragoste! Ce s-a întâmplat

Ioana Ginghină nu a fost înșelată de fostul soț

Imediat ce au apărut zvonurile legate de despărțirea dintre Ioana Ginghină și soțul ei, mulți au crescut că actrița ar fi fost înșelată. Întrebată de reporteri dacă partenerul ei de viață a călcat strâmb, ea a negat vehement. Mai mult, a spus că ei erau deja separați de luni bune atunci când el a început o nouă relație, semn că motivul divorțului nu a fost o altă femeie, așa cum s-a speculat.