Cum și-a găsit Mirela Vaida copiii când a ajuns acasă?! Prezentatoarei TV nici nu-i trecea prin minte una ca asta. Micuții au vrut să-și surprindă părinții: "Ne-au pregătit un tort aniversar"

Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV de la noi din țară. Pe lângă cariera profesională de succes, se bucură și de o familie minunată.

Mirela Vaida și soțul ei, luați prin surprindere de copiii lor, în ziua în care au împlinit 14 ani de căsătorie

Este mămica a trei copii, iar acest lucru nu poate decât să o împlinească. Iar dovada o reprezintă chiar ultima postare a vedetei, care demonstrează, fără doar și poate, ce legătură specială au și ea și soțul ei cu cei trei micuți.

Mirela Vaida se numără printre cele mai longevive și cunoscute prezentatoare TV, care a muncit foarte mult pentru a ajunge unde este astăzi. Pe lângă cariera profesională de succes, artista are și o viață personală de succes și se bucură zi de zi de familia ei numeroasă. Recent, Mirela și soțul ei au împlinit 14 de ani de când s-au căsătorit, iar cei trei copii ai lor le-au pregătit o surpriză de proporții. Cei mici le-au făcut un tort în casă și i-au așteptat cu el, alături de lumânări. Prezentatoarea TV nu și-a mai încăput în piele de fericire, astfel că a imortalizat momentul și l-a făcut public pe Instagram.

„Azi am împlinit 14 ani de căsătorie și copiii ne-au pregătit un tort aniversar făcut în casă!”, a fost mesajul transmis de Mirela Vaida pe Instagram.

Mirela Vaida a avut parte de sarcină extrauterină

Mirela Vaida a povestit, în urmă cu câteva zile, că a trecut printr-o experiență destul de neplăcută acum câțiva ani, când a pierdut o sarcină în timpul unui concert.

Vedeta a mărturisit că nici măcar nu avea idee că este însărcinată.

„Eu am avut o sarcină extrauterină, dar a fost eliminată printr-o hemoragie foarte puternică. Eu am mai povestit asta. În timp ce cântam, probabil că și din cauza stresului, a oboselii și a zbuciumului și am cântat o noapte întreagă. Deci s-a eliminat natural, pentru că altfel trebuia să ajung ca și tine. Nici nu știam că eram însărcinată, mi-a ieșit după aceea în analizele de sânge, altfel ca și tine, aș fi aflat că sunt însărcinată și m-aș fi dus la ecografie, aș fi aflat că este extrauterină și ar fi trebuit să intru în operație” , a spus Mirela Vaida, în cadrul emisiunii pe care o moderează.