Cum și-a petrecut Bogdan Mocanu ziua de naștere! Wowbiz.ro are detalii incendiare despre întâlnirea cu Ilie Năstase | EXCLUSIV

Jurnaliștii WOWbiz.ro l-au contactat pe Bogdan Mocanu și au aflat ce surprize a primit de ziua lui, dar mai ales cum a decurs întâlnirea cu Ilie Năstase, eveniment de care fostul concurent de la Puterea Dragostei s-a bucurat din plin.

Bogdan Mocanu a avut parte de două petreceri de ziua lui, la prima, s-a distrat alături de nume mari din lumea sportului și mai ales a tenisului, iar spre seara i-au stat alături prietenii, cunoscuți la rândul lor în mediul online, în special pe TikTok.

Două petreceri pline de surprize pentru Bogdan Mocanu

De ziua lui, Bogdan Mocanu a participat la un eveniment, alături de mai multe vedete și nume celebre din lumea tenisului. La păstrăvăria la care s-a ținut evenimentul, invitații de la Press Cup i-au făcut o adevărată surpriză, căci l-au întâmpinat cu un tort și i-au cântat „La muți ani”.

Bogdan Mocanu a petrecut inițial la munte, în evenimentul la care a fost invitat alături de Veneția Ghiță, Ilie Năstase și familia acestuia, dar și de

Alexandru Harleșteanu.

„Am petrecut ziua de naștere în două moduri diferite. Prima fază a zilei mele de naștere am petrecut-o cu străini. Am fost invitat la o cupă, Press Cup, Cupa Presei de Tenis unde au fost invitați campioni ai tenisului, arbitrii și foarte multă lume bună pe care am avut ocazia să o cunosc acolo și spre surprinderea mea, de ziua mea s-au organizat frumos acolo și mi-au luat un tort, mi-au cântat „La muți ani.

Au fost domnul Ilie Năstase, care este un om de nota un milion, alături de familia lui, Alexandru Harleșteanu și Veneția Ghiță(...) arbitrul de la Federația Națională de Tenis, am fost cu ATV-ul și am făcut diferite activități pe care le puteam face acolo la păstrăvărie”, a povestit Bogdan Mocanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Bogdan Mocanu, petrecere de pomină la București

Spre seară, când a revenit în Capitală Bogdan Mocanu s-a bucurat de o petrecere între prieteni, unde au venit nume cunoscute din mediul online.

„Iar a doua parte, m-am întors în București și mi-am claxonat să zic așa câțiva din prietenii mei și au venit și am sărbătorit aseară.

Am avut două petreceri aniversare foarte frumoase. Au venit prietenii mei cunoscuți pe YouTube și TikTok, Nikolas Sax, Maria Georgiana, Cătălin Dumitrescu, Ema Hilke”, ne-a povestit în exclusivitate Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu, premiat de Ilie Năstase chiar de ziua lui

Bogdan Mocanu a povestit, pentru WOWbiz.ro, că a jucat un meci demonstrativ alături de Elena Chiriac, iar imediat după partidă, jucătorii au fost premiați de către Ilie Năstase.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei s-a declarat impresionat de moment și ne-a mărturisit că Ilie Năstase i-a câștigat respectul ca om, pentru că îl respecta deja de mult timp în calitate de jucător de tenis.

„ Am făcut un meci demonstrativ la un moment dat. Am făcut un meci demonstrativ cu Elena Chiriac, am făcut atmosferă acolo și la festivitatea de premiere domnul Ilie mi-a dat diploma și o medalie și un premiu pentru demonstrație.

A fost un sentiment copleșitor să zic așa să îți strângă mâna și să îți dea Ilie Năstase o medalie la tenis. Este un om cu un simț al umorului extrem de dezvoltat și mi-a câștigat respectul în primul rând ca om, pentru că în calitate de tenismen îl avea deja ”, a povestit Bogdan Mocanu pentru WOWbiz.ro.

Bogdan Mocanu și Elena Chiriac au participat și la un meci demonstrativ contra echipei formată din Alexandru Hârleșteanu și Veneția Ghiță, cei doi din urmă primind, la rândul lor, o medalie din partea lui Ilie Năstase.