Cum trăiesc artiștii în vreme de pandemie de coronavirus. Mihai Trăistariu face declarații uluitoare: ”Fac videochat”

Pandemia de coronavirus i-a pus la încercat pe foarte mulți dintre artiștii români, care nu au mai performat așa cum o făceau odată. Veniturile lor au scăzut față de perioada în care aveau concerte și nu își făcuse apariția coronavirusul și restricțiile venite odată cu acesta.

Pe Mihai Trăistariu pandemia de coronavirus l-a lovit din plin. Artistul a avut mari probleme financiare, așa cum a recunoscut în nenumărate rânduri. Cum toate evenimentele au fost anulate din cauza restricțiilor impuse de autoritățile române, artiștii au trebuit să se reprofileze. Mulți au continuat cu muzica în mediul online, fie ele concerte pe Youtube, fie colaborări neașteptate cu care au dat lovitura pe internet.

Mihai Trăistariu i-a dat de gol pe artiști

Mihai Trăistariu i-a dat de gol pe artiști, în cadrul unei emisiuni TV. Cântărețul a povestit faptul că are câteva cunoștințe, care s-au mutat în zona rurală, s-au angajat la diferite magazine sau s-au apucat de videochat. Totul pentru a face bani pe vreme de pandemie de coronavirus.

„O colegă a spus că trăiește pe banii soțului, un cuplu de vedete s-a mutat la țară, că nu mai aveau venituri. Sunt artiști care s-au reprofilat. Cei mai micuți nu mai pot supraviețui. Am un prieten care era sunetist, iar acum este bodyguard la un magazin. Mai știu un coleg chitarist care vinde la un magazin, o colegă de-a noastră care mi-a spus că a făcut videochat, ca să supraviețuiască perioadei. S-a ajuns la niște perioade crunte pentru artiști. Am putea functiona, astfel trebuie să cerem ajutoare de la stat.”, a declarat Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Instagram]

Totodată, artistul mai spune că tot calvarul venit odată cu pandemia de coronavirus, va trece în momentul în care nu va mai fi obligatorie masca de protecție, iar evenimentele vor fi reluate la capacitate maximă.

„În clipa în care am scăpat de mască, atunci vor ncepe concertele. Acum dacă lansezi ceva, nu te poți bucura de succes. Dacă lansezi o piesă în pandemie, riști să câștige doar compozitorul. Atunci veniturile sunt foarte mici. Eu am urmărit ce fac colegii, nu am vazut hituri anul ăsta. În schimb m-am întâlnit în vară cu ei, pentru că atunci s-au permis nite concerte. Toți erau supărați și îngroziți”,a mai spus artistul.