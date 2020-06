Nimic nu se poate compara cu o pereche de sandale cu toc: sunt elegante, alungesc piciorul, se potrivesc la orice tinuta si sunt atat de frumoase incat ti-ai dori sa ai cat mai multe perechi. Din nefericire, oricat ti-ar placea o anumita pereche, ai putea constata ca este destul de incomoda. In cele mai multe cazuri, este vina sandalelor, deoarece nu sunt fabricate intr-o maniera in care sa sustina corect piciorul. Insa, ce faci in momentul in care sandalele par in regula, dar tu nu poti sa te obisnuiesti cu ele din diferite motive? Nu trebuie sa renunti sau sa te intristezi, deoarece exista solutii ,,salvatoare” ce pot transforma orice pereche de sandale cu toc intr-una confortabila. Iti vom da in continuare cinci sfaturi ce te vor ajuta si totodata iti vom spune si de unde poti achizitiona sandale cu toc de calitate superioara.

1. Marimea corespunzatoare face diferenta: inainte de a cumpara o pereche de sandale, este foarte important sa o probezi, deoarece calapodul difera de la un model la altul. Nu te baza pe faptul ca ai mai cumparat de la un anumit brand sau dintr-o colectie asemanatoare. Dureaza cinci minute sa probezi sandalele si sa iti dai seama daca sunt potrivite sau nu. Fa cativa pasi cu ele, analizeaza-te in oglinda si iti vei da seama care este marimea ideala pentru tine. Sandalele prea largi sau prea stramte iti vor provoca disconfort si in timp, poti dezvolta anumite afectiuni ale piciorului.

2. Branturile sunt cele mai bune prietene ale tale! Probabil utilizezi deja aceste mici ,,ajutoare” la alte perechi de incaltaminte, dar nu te-ai fi gandit ca ar putea fi utile si in cazul sandalelor. Branturile sunt menite atat sa absoarba transpiratia, dar si sa creeze o suprafata confortabila pentru talpa. Pentru un confort sporit, alege niste branturi cu gel.

3. In zilele caniculare sau cu umiditate foarte mare, foloseste un antiperspirant pentru picioare. Nimanui nu ii place senzatia de picior lipicios, care aluneca in sandale. Unele persoane sufera de hiperhidroza la nivelul talpilor, asa ca branturile s-ar putea sa nu fie suficiente. Daca si tu te confrunti cu aceasta problema, solutia este sa utilizezi un antiperspirant special conceput pentru picioare.

4. Schimba-ti stilul de mers: oricat de ciudat ar suna, cateodata stilul de mers este cel care cauzeaza disconfort. Secretul pentru a rezista cat mai mult pe tocuri si pentru a reduce riscul micilor accidentari este sa faci pasi mici. Indiferent cat de repede mergi cand porti incaltaminte fara tocuri, gandeste-te ca o pereche de sandale nu iti confera aceeasi libertate.

5. Intareste-ti musculatura picioarelor si fa exercitii cat mai des: iti va fi mult mai uosr sa mergi pe tocuri daca ai picioarele antrenate. Nu este nevoie sa te duci la sala daca nu iti doresti acest lucru. Poti face plimbari lungi si exercitii acasa, chiar si inainte sa incalti sandalele. Ridicarile pe varfuri sunt cele mai usor de facut, iar dupa cateva zile vei observa o diferenta notabila. Le poti face si pe parcursul zilei, in fiecare ora, la birou, deoarece stimuleaza circulatia sangelui si astfel vei preveni si umflarea picioarelor.

Speram sa te ajute aceste sfaturi si sa poti purta cu usurinta sandalele cu toc care iti plac cel mai mult!