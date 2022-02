Cum trebuie să arate bărbatul ideal pentru Vica Blochina? Vedeta nu se lasă ușor impresionată: „Eu nu pierd timpul cu oricine”

In articol:

Vica Blochina nu acceptă orice băbat în viața ei. Blodina știe foarte bine ce calități trebuie să aibă viitorul ei iubit. În cadrul unei emisiuni online, „Fiță cu Adiță”, vedeta a vorbit despre cum trebuie să arate un bărbat potrivit pentru ea și cât de potent să fie din punct de vede financiar.

Vica Blochina este foare pretențioasă atunci când vine vorba de oamenii din jurul ei. Nu stă de vorbă cu oricine și, mai mult decât atât, vedeta a mărturisit că dacă un bărbat nu are bani, pentru ea este, din start, o cauză pierdută.

Vica Blochina, declarații controversate despre bărbatul ideal

Vica Blochina apreciază foarte mult oamenii care au bani, pentru că, spune ea, acesta este un semn clar că acele persoane știu să se descurce în viață. De asemenea, cum nu concepe să aibă iubiți săraci, nici prietenii ei nu pot avea o situație materială precară.

„Toată viața mi-au plăcut oamenii cu bani, cred că dintre toți prietenii din jurul meu eu sunt cea mai săracă. Eu nu pierd timpul cu oricine(...) Niciodată, nu pot, eu niciodată n-am cerut nimănui nimic”, a spus Vica Blochina.

Se pare că Vica Blochina nu se lasă deloc impresionată de pătrățele la un bărbat. Ceea ce contează pentru ea este ca bărbatul să fie realizat până la 30 de ani, pentru că, spune ea, după această vârstă este aproape imposibil să se mai aleagă ceva de viața acelui bărbat.

„Dacă până la 30 de ani un bărbat nu a realizat nimic pentru viața lui, el nu o să realizeze niciodată. Tu ca bărbat trebuie să-ți asiguri viitorul și viața. Mie pătrățele nu-mi plac, nu mă impresionezi niciodată”, a mai zis ea.

Vica Blochina [Sursa foto: Instagram]

Vica Blochina, momente de groază din cauza lipsei banilor

Vica Blochina este o femeie realizată acum din punct de vedere financiar, însă nu a fost întotdeauna așa. Vedeta a avut mari probleme cu banii când a fos însărcinată, fiind nevoită să-și vândă bunurile de valoare pentru a avea ce să mănânce și pentru a putea naște la spital.

„Am avut momente foarte grele financiar. Când am fost însărcinată, eu nu am avut bani de mâncare. Am vândut mașina ca să pot să merg la spital să nasc. Nu am avut bani de chirie atunci. Am vândut tot!

Din partea lui Piți nu am avut niciun ajutor. Pe copiii mei i-aș învăța să nu aibă o relație cu un bărbat însurat. E foarte greu, trebuie să-ți asumi. Acum îmi pare rău, poate am rănit multă lume. Mi-aș cere scuze de la soția lui Piți acum”, a spus Vica Blochina.

