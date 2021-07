Cum trebuie să arate femeia perfectă pentru Cătălin Cazacu? Declarații sincere despre căsătorie: "Nunta mea va fi o singură dată în viață"

In articol:

În cadrul unui interviu, Cătălin Cazacu a vorbit despre căsătorie, dar și despre cum trebuie să arate femeia de care să se îndrăgostească. Uite ce călități trebuie să aibă persoana potrivită pentru fostul concurent de la Exatlon!

Cătălin Cazacu, declarații despre căsătorie

Se pare că prezentatorul de televiziune nu se gândește la căsătorie în această perioadă, ci se focusează mai mult pe pe partea profesională. De asemenea, în cadrul unui interviu, Cătălin Cazacu a declarat faptul că nunta va fi o singură dată în viață, deci nu vrea să grăbească lucrurile.

În continuare, a mai vorbit și despre cum trebuie să arate femeia perfectă pentru el. Mai exact, se pare că tot ce își dorește de la persoană de lângă el este să îl iubească necondiționat, neavând vreo tipologie anume.

"Să mă ajute Dumnezeu, acum nu este cazul! Nunta mea va fi o singură dată în viață, am mai spus acest lucru și din acest motiv nu m-am grăbit și nu mă grăbesc. Fata perfectă pentru mine este cea care mă iubește. Nu am o tipologie anume", a declarat Cătălin Cazacu, potrivit Ciao.

Cătălin Cazacu, declarații despre despărțirea de Anna Roman

Situația dintre Anna Roman și Cătălin Cazacu s-a complicat, după ce acesta a decis să plece la Exatlon. Cei doi au avut parte de o separare presărată cu scandaluri și acuzații, după care au luat-o pe drumuri diferite.

„Ceea ce a fost între mine și Anna Roman, mă refer la cum s-a terminat între noi, a fost o greșeală. Adică, de fapt, o lipsă de comunicare, o problemă la care niciunul nu am greșit, dar care s-a terminat urât. Asta e, are tot respectul meu, nu am de ce să fiu supărat pe ea și nu văd de ce să nu am avea o relație civilizată acum, la atât de mult timp după ce totul s-a terminat între noi”, a declarat Cătălin Cazacu, pentru WOWbiz.ro.