Cum trebuie să îți alegi lanseta. Care sunt cele mai bune lansete

In articol:

Pescarii visează la lanseta perfectă atunci când se apucă de pescuit. De aceea, alăîturi de alegerea momelii, procesul poate fi unul care consumă timp. Mai ales dacă ești la început de drum. Pentru o recomandare rapida putem indica un mode căutat printre pescarii profesioniști: lanseta Baracuda Evolution Feeder.

Pescarii susțin că este o lanseta din fibra de carbon, pentru pescuit la feeder, asadar o poti incerca pe pesti mici si mijlocii. Cu toate astea, lanseta merge folosită si la pestii mai mari, e usoara, dar rezistenta, formata din 3+2 (varfuri) tronsoane, cu o lungime maxima de 3,6m, dar care poate fi restransa la 124cm. In cazul in care vrei sa ai in vedere inca o oferta, inainte de a decide in privinta unui model, iti atragem atentia asupra produsului Okuma Competition Feeder, noteaza clovis, un site specializat pe unelte și modalitati de pescuit.

Dacă vrei să devii un pescat desăvârșit, ai nevoie de instrumente de calitate pentru a obtine performante, adaptandu-le corespunzator in functie de mai multe conditii.

Lansetele au surclasat treptat clasicele undite, pentru ca, in cazul lor, firul de pescuit poate fi cu mult mai lung decat lungimea axului, pescuindu-se chiar si la distante de peste 50m.

Cum se deosebește o lansetă bună de una slabă

Daca nu stiti cum sa deosebiti cele mai bune lansete, in functie de modul de utilizare sau de tipul de peste pe care sperati sa il prindeti, este indicat sa analizati, mai intai, o serie de caracteristici esentiale, care nu numai ca va vor informa corespunzator, ci va vor si oferi argumente clare pentru achizitia unui produs sau a altuia. Iata, asadar, care sunt cele mai importante criterii de selectie:

Tipologia lansetei reprezinta un factor definitoriu pentru posibilitatile de pescuit oferite de o lanseta de calitate. Instrumentul respectiv este compus din tija(blank) cu inele de directionare a firului, fiindu-i adaugata o mulineta, aceasta din urma fiind un mecanism de infasurare a firului de pescuit. In functie de modul de asamblare al batului, produsele de pe piata se pot partaja in doua categorii majore: modelele articulate si produsele telescopice.

Lansetele articulate au axul(batul) format din mai multe bucati, de obicei intre 2 si 4. Un astfel de segment poate masura si pana la 1.5m, ceea ce inseamna ca va pune unele probleme la transport. In materie de performante, acest model este preferat de catre multi pescari , deoarece se comporta bine la lansarea firului, dar si la drill(lupta cu pestele pentru a-l aduce la mal).

Lansetele telescopice sunt formate din tronsoane ale caror diametre sunt din ce in ce mai reduse, astfel incat intra unul in altul, compactand intreaga tija. Lanseta de acest tip este cu mult mai facil de transportat, deci este preferata de catre mai multi pescari. Multe pareri despre cele mai bune lansete telescopice sunt de acord ca acestea prezinta mai multa flexibilitate si se comporta bine in drill, dar sunt ceva mai sensibile in aruncare, din cauza imbinarilor multiple.

In functie de pozitia mulinetei, se deosebesc trei tipologii majore: mulinetele hobby(spin cast – spinning), cele semi-profesionale(open face) si cele profesionale(bait cast). Prima categorie este cea mai usor de utilizat, fiind recomandata pentru pescarii incepatori, fiind situata sub tija, cu mosor acoperit si indicata pentru pescuitul pestilor de dimensiuni mici si medii.

Totusi, capacitatea de infasurare de fir este una redusa, iar precizia de aruncare e destul de scazuta. Mulinetele din a doua categorie sunt ceva mai dificil de stapanit, se produc in diverse variante de marime si permit o lungime a firului net superioara, deoarece mosorul este descoperit. Ele sunt destul de des utilizate in pescuitul de pastrav sau somon, datorita acestei caracteristici. De asemeni, sunt plasate sub tija, constituind o forma ceva mai evoluata a primei variante.

Ultima categorie este mult mai recomandata pentru pescarii profesionisti, fiind si cea mai robusta si mai greu de stapanit. Are capacitatea de a suporta greutati mari si de a infasura fire pe masura de rezistente. Nu este potrivita pentru a fi utilizata cu nada usoara, insa ofera precizie mare la aruncare si finete in pozitionare. Este plasata deasupra tijei si necesita mult mai multa indemanare pentru a fi reglata si controlata. Nu uitati ca lansetele si mulinetele se comercializeaza separat, deci acordati o mare atentie acestui aspect.

Lansete și tehnici de pescuit

Din punct de vedere al tehnicii de pescuit si contextului, deosebim trei mari tipologii: lanseta bologneza, lanseta match si lanseta feeder(cu cosulet naditor). Modelele bologneze ofera posibilitatea de a pescui pe ape curgatoare si la distante destul de mari, fiind usoare si avand lungimi cuprinse intre 4 si 8m, dintre care, majoritatea pescarilor prefera betele lungi de 5, 6m. Inelele de pe tija sunt construite foarte usoare, cu cate un singur picior, iar mulineta trebuie sa fie capabila sa infasoare aproximativ 100m de fir de 0,12 – 0,20 mm.

Daca va intrebati care sunt cele mai bune lansete match, este indicat sa stiti ca acestea se intalnesc foarte rar sub forma telescopica, fiind articulate din 2 – 4 segmente si avand foarte multe inele cu un singur picior, intre 11 si 23. Aceste modele au lungimi cuprinse intre 3,9 si 4,8 m, permit o greutate de lansare mica, intre 10 si 40g, insa cu aruncare lunga.

O lanseta feeder se numeste astfel in functie de metoda de pescuit, care implica plasarea carligului cu momeala in imediata apropiere a unui cosulet cu nada(sau racheta spod). Cel mai mare avantaj al acestei metode il reprezinta faptul ca permite prinderea pestilor de orice talie, in orice conditii meteo. Bineinteles, dimensiunile si capacitatile acestui tip de lanseta vor varia in functie de tipologia pestilor vizati, fiind mai mult modele stationare cu lungimi cuprinse intre 2.7 si 3.9m..

Caracteristicile: sunt aspecte majore, pe baza carora se ghideaza orice pescar pasionat. La acest capitol mentionam: actiunea, puterea si lungimea.

Ce trebuie să știi despre lansete

Actiunea se refera la modul in care se comporta lanseta in momentul aruncarii si la drill. In functie de pozitia in care se strang vectorii de forta, solicitand mai mult una dintre partile tijei, se deosebesc patru tipuri majore de actiuni: de varf(tip A), atunci cand actiunea este foarte rapida si solicita capatul batului, mijlocie(tip B), cand actiunea este semi-rapida, curband lanseta la mijloc, parabolica/lenta(tip C si D), in momentul in care tija este solicitata la baza si actiunea ramane foarte lenta.

In ultimul caz, sensibilitatea ridicata a acestor modele nu permite decat utilizarea pentru pescuitul pestilor mici si nu favorizeaza aruncatul la distanta. Parametrul respectiv se afla in stransa legatura cu flexibilitatea tijelor si cu modalitatea de constructie a batului respectiv.

Puterea se interpreteaza ca putere de aruncare(“casting weight”) si este mentionata de catre majoritatea producatorilor in diferite intervale de gramaj. Se poate determina simplu, inmultind masa maxima a plumbului in grame cu 10. Cu cat greutatea este mai mica, cu atat lansarile vor fi mai scurte si mai lipsite de precizie. In cazul in care veti depasi valoarea maxima a sarcinii admise, riscati sa rupeti lanseta in aruncare.

Nu uitati ca, in baza acestui parametru, aveti posibilitatea de a alege exact tipologia firului corespunzator, a carui rezistenta poate fi calculata inmultind puterea tijei cu 7. De asemeni, nu omiteti faptul ca un fir prea gros poate pune in pericol integritatea tijei.

Lungimea batului va indica ce talie pot avea pestii pe care va pregatiti sa ii pescuiti. Cu cat este mai lunga tija, cu atat ea poate absorbi mai bine socul din drill. Spre exemplu, pentru pesti mari nu se recomanda niciodata lansete mai scurte de 2.7m. De asemeni, in acest caz, ar fi bine sa va orientati catre modele cu maner lung, ce trebuie controlat cu ambele maini.

Ți-ai dat seama ce vrei de la lansete?

Materialele: constituie aspecte care va pot oferi indicii cu privire la durabilitatea si rezistenta produsului pe care va pregatiti sa il achizitionati. Tija unui model conventional este realizata din tuburi cilindrice confectionate din fibra de carbon, fibra de sticla sau materiale compozite. Pentru a fi cat mai usoare, multe variante includ portiuni din bambus sau lemn usor, alaturi de insertii de grafit.

Din moment ce sunt flexibile si rezistente, pretul de achizitie va fi ceva mai ridicat. Inelele sunt realizate, de regula, din nichel, oxid de aluminiu, otel sau titanium. Modelele inovatoare sunt prevazute chiar si cu inele ceramice, considerate cele mai bune la ora actuala. Manerul unei lansete poate fi alcatuit din duplon si pluta. Primul este un material sistetic cu structura asemanatoare cu un cauciuc poros, avand meritul de a asigura grip de calitate, chiar si in conditii de umiditate extrema. De asemeni, pluta ofera grip ergonomic, insa nu este intotdeuna utilizata.

Scopul: se afla in stransa legatura nu numai cu tehnica de pescuit, ci si cu tipologia pestelui pe care doriti sa il prindeti. Asadar, o lanseta pentru crap trebuie sa aiba lungimea cuprinsa intre 3,6 si 3,9 m, actiune de tip A sau B, iar greutatea de lansare evaluata in intervalul 80 – 130g. Aveti nevoie de o tija articulata din doua sau trei bucati si de o mulineta cu tambur mare, pe care sa incapa cel putin 300-400m de fir de 0,50 mm.

Lanseta pentru stiuca poate fi chiar si de spinning, lunga pana 2.7m, daca pescuiti pe mal, cu actiune de tip A sau B si greutate de lansare intre 10 si 40g. Mulinetele preferate pentru asta sunt cele medii, cu capacitate de infasurare de 100 – 150m de fir de 0,25 – 0,30mm. Cei care se intreaba unde gasesc o lanseta pentru somn ieftina trebuie sa stie mai intai ca aceasta va fi confectionata din fibra de sticla, cu doar doua tronsoane, lunga pana la 3.3m, atunci cand pescuiti de pe mal.

Aveti nevoie de o greutate de lansare cat mai mare, intre 250 – 500 gr sau chiar peste aceste valori. Mizati pe un produs cu mulineta foarte rezistenta, capabila sa infasoare 150 – 200 m de fir de 0,8 mm. Ca lanseta de salau, optati pentru una din carbon, lunga pana in 3.3m, cu actiune rapida A si greutate de lansare intre 5 si 30g. Asadar, dupa cum puteti observa, veti alege mereu o lanseta de rapitor (stiuca, avat, pastrav) cu actiune foarte rapida si fir de lungime moderata, preferand tijele mai lungi(2.7 – 3.3m)pe mal si pe cele mai scurte(2.1 – 2.7m) din barca.

In concluzie, acum stiti cam ce coordonate sa urmariti atunci cand decideti sa cumparati cea mai buna lanseta feeder, bologneza sau match, in functie de preferintele personale in materie de tehnici de pescuit. Pentru a avea la dispozitie suficiente optiuni dintre care sa alegeti si astfel incat sa puteti achizitiona un produs apartinand unui brand consacrat, va sugeram sa comandati produsul online. Pe internet gasiti preturi mai bune, garantia si calitatea modelelor disponibile sunt aceleasi, iar daca nu va multumeste achizitia, puteti returna sau substitui lanseta respectiva.

Cum se foloseste o lanseta

Daca abia te-ai apucat de pescuit, cu siguranta te simti pierdut in varietatea de instrumente si accesorii disponibile pe piata la aceasta ora. Chiar si cel mai de baza echipament de pescuit, o lanseta, este greu de ales si intrebuintat. In cateva idei simple, iti prezentam cum sa o folosesti ca sa prinzi pestele dorit.

Lansetele sunt dotate cu un mecanism de derulare al firului, numit mulineta, noteaza clovis. De obicei, acestea nu vin la pachet cu lanseta si trebuie cumparate separat, dar adaptate la tipul si la specificatiile unditei. Daca ai dificultati in a face o imbinare corecta, te poti orienta spre un pachet gata oferit de producator. Chiar daca s-ar putea sa te coste ceva mai mult, vei avea siguranta unei compatibilitati perfecte a echipamentului achizitionat.

Pentru a pune firul pe mulineta, e bine sa vizitezi prima data un magazin de articole de pescuit, iar ei vor face asta pentru tine, iar abia apoi sa te incumeti sa pui firul singur. Desigur, un prieten poate fi mereu de ajutor, desi intregul proces nu e complicat, ci intuitiv. Inainte de aruncare, nu uita sa scoti frana de la mulineta – asta, presupunand ca ai bagat deja momeala in carlig.

Lanseta are nevoie de o momeală buna

Momeala poate fi cumparata din comert sau pregatita de tine. Tine cont ca o rama va iesi mai greu de pe carlig, mai ales daca arunci la pesti rapitori, in timp ce capturii ii e mult mai facil sa insface o bobita de mamaliga, care si asa se poate dezintegra si cadea.

Nu strica sa consulti cateva bloguri de specialitate, pentru a te pregati pentru captura dorita. Unii pesti, precum crapul sau carasul, de exemplu, isi schimba dieta in functie de sezon, variind de la momeli vegetale (in anotimul cald) la cele animale (in lunile reci), iar tu trebuie sa te conformezi.

Desigur, chiar daca ai un produs pentru incepatori, usor de utilizat, asta nu inseamna ca vei prinde pesti fara nici o problema. Daca nu te pricepi sa tii lanseta si sa efectuezi o aruncare corecta risti ca firul sa se incurce sau chiar sa rupi batul. Incearca sa ridici batul pana deasupra capului, pana cand ajunge in pozitie paralela cu solul si abia apoi sa arunci cu putere. E bine, la inceput, sa exersezi pe un produs mai usor, pentru a putea lansa firul chiar si cu o mana.

Daca pescuiesti intr-un rau, vei arunca undita in amonte, asa incat firul sa-si stabileasca singur cursul in apa curgatoare. Daca esti pe un lac, poti opta pentru orice directie.

Sa nu crezi ca pestele e o creatura proasta, caci nu vei face decat sa-l subestimezi si sa scoti undita goala si fara momeala. Imperativ e sa ascunzi firul, iar imediat dupa lansare, actioneaza mulineta, asa incat sa il intinzi si sa-l poti scoate apoi cu control. Adunata la suprafata, va deveni suspecta, ceea ce poata da semnale de alarma capturii.

Care sunt coșmarul pescarului privind lanseta

Pe langa pierderea capturii, cosmarul cel mai mare al unui pescar e sa se trezeasca cu undita rupta in doua. E bine sa o protejezi de ciocniri mecanice, insa pericolul cel mai mare apare la scoaterea pestelui, cand fie e el prea puternic, fie te panichezi sau dezechilibrezi, si lovesti blancul de marginea barcii. Vei simti sigur cand pestele se inteapa in carlig, iar daca momeala e naturala, trebuie sa astepti putin, insa nu si daca e artificiala, caci isi va da seama.

Urmeaza procedura de drill, in care il obosesti, ridicand usor lanseta deasupra apei, si iar inauntru. Cand e destul de obosit, il poti aduce la mal, avand grija sa ai la indemana un minciog. Daca esti intr-o barca, s-ar putea sa fie necesar sa folosesti o gafa cu care sa-l prinzi si sa-l ridici in sus, pentru a nu-ti aluneca din mana.

Lanseta poate fi supusa la diverse pericole in timpul pescuitului: de la deteriorarea accesoriilor pana la ruperea tijei daca ai ghinionul sa o agati in ierburile incalcite de pe fundul unui lac. De aceea, dupa fiecare pescuit, verifica batul, pentru a observa daca inelele sau alte parti ale lansetei sunt indoite sau crapate.

In timpul transportului, tine lanseta in husa cu care a venit, aceasta avand rolul de a o proteja. Dupa fiecare pescuit, spala batul lansetei cu apa, iar manerul, daca e din lemn de pluta, sterge-l cu o laveta uscata dupa spalare.