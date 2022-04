Cum trișează Andreea Mantea în miez de noapte atunci când ține dietă! Prezentatoarea TV întâmpină „piedici” la tot pasul

In articol:

Andreea Mantea face eforturi considerbaile să redobândească silueta pe care a avut-o acum câteva luni bune, însă se pare că dieta nu merge întotdeauna așa cum ne-am fi așteptat. A reușit să slăbească circa 10 kilograme din cele 16 acumulate în ultimele luni și, chiar dacă mai trișează din când în când, prezentatoarea TV se revanșează și depune mai mult efort în sala de fitness.

Andreea Mantea este o adevărată gurmandă, așa cum a declarat chiar ea în nenumărate rânduri, așa că impunerea unei meniu poate fi o adevărată catastrofă pentru ea în unele momente, însă mai ales în miez de noapte, atunci când toate poftele culinare o copleșesc. Cu numai câteva ore în urmă, Andreea Mantea le-a arătat cum „reinterpretează” un preparat culinar și îl face să fie chiar pe gustul ei.

Cu acordul antrenoarei sale de fitness, prezentatoarea TV a preparat câteva floricele în miez de noapte, însă nu s-a rezumat doar la atât, ci a preparat floricele cu chorizo, ceea ce nu era permis într-un meniu de dietă.

„Atunci când antrenoarea de fitness îți dă voie să mănânci floricele noaptea, dar nu îți spune și de care”, a scris Andreea Mantea pe Instagram.

Citeste si: Cum a reacționat fostul soț al Ralucăi Bădulescu atunci când a văzut-o complet nemachiată şi fără perucă: "Băi băiatule! Cine ești?" Vedeta a povestit tot- kfetele.ro

Citeste si: Bătrână din Kiev, la un pas de moarte. Incredibil ce au vrut să îi facă soldații ruși - bzi.ro

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]

La primele ore ale dimineții, resemnată, Andreea Mantea a ajuns direct în sala de fitness ca să-și „spele păcatele”. Le-a arătat fanilor ei din mediul online că și-a început ziua într-un mare fel, făcând sport.

Cum a reușit Andreea Mantea să slăbească 10 kilograme?

Chiar dacă nu a ținut o dietă ca la carte, Andreea Mantea a reușit să elimine mai mult de jumătate dintre kilogramele pe care și le-a propus să le dea jos cu ajutorul unei alimentații sănătoase.

Își permite ca la micul dejun să își facă orice poftă își dorește, însă, în rest, pe tot parcursul zilei, adoptă o alimentație ca la carte, pentru a echilibra lucrurile.

„Păi ce… crezi că am dormit? În toată perioadă asta de când am zis din cele 14-16 kilograme nu mai știu exact câte au fost, am dat vreo 10, 9 pe acolo. Sunt dimineți și dimineți… când mă cântăresc și e diferență mare… cred că e reținere de apă, nu știu ce e. Dar nu mă grăbesc, sunt pe drumul cel bun și e bine. Nu țin dietă, ci pur și simplu încerc să mănânc sănătos. Dimineața avem voie să mâncam orice… chiar și slănină cu ceapă, da, apoi salate, grătar, mănânc cât mai sănătos”, a spus Andreea Mantea, conform Ciao.