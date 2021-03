Cum va fi înmormântată Cornelia Catanga! Aurel Pădureanu este disperat."E o moarte în mizerie, nu au bani să o înmormânteze"

In articol:

Mai exact, conform protocoalelor legale în vigoare, cei care sunt bolnavi de coronavirus și mor, așa cum s-a întâmplat, din păcate, și cu Cornelia Catanga, trebuie să respecte anumite reguli când vine vorba de înmormântare.

De cele mai multe ori, un artist de talia regretatei Cornelia Catanga ar fi fost condusă pe ultimul drum de un alai uriaș, succesul ei muzical din timpul vieții fiind de necontestat, iar prietenii strânși în cei 63 de ani de viață, nenumărați. Cu toate acestea, din păcate, cum Cornelia Catanga era infectată cu virusul COVID-19, procedurile cu privire la înmormântare artistei sunt extrem de stricte.

Cornelia Catanga a murit

Astfel, Ministerul Sănătăţii a emis un ordin pentru protocolul în caz de deces al unui pacient infectat cu coronavirus. Astfel, cadavrele celor bolnavi nu se mai îmbălsămează, pacienții vor purta brățară de identificare, iar decedații vor fi transportați în saci dubli.

Ordinul 570 publicat în Monitorul Oficial prevede un protocol specific, ce stabilește clar, pas cu pas, ce se întâmplă cu cadavrele persoanelor care au decedat în spital sau acasă în urma infectării cu coronavirus. Este o situație specială care a avut nevoie să fie reglementată, deoarece cadavrele sunt purtătoare de virus, iar o manipulare incorectă poate duce la răspândirea Covid-19. În cazul acestor persoane procedura este diferită, de la transportul la morgă până la înmormântare.Rudele celor decedați trebuie, de asemenea, să respecte reguli strice.

Cornelia Catanga s-a iubit pana in ultima clipa cu Aurel Padureanu

De asemenea, la procesiunea religioasă pot participa doar câteva persoane din familie, înmormântarea propriu zisă putând fi făcută în prezența a maximum 16 persoane, iar sicriul rămâne sigilat încă de la depunerea trupului decedatului și până la îngroparea acestuia.

Cornelia Catanga a murit la spital

Conform surselor WOWbiz.ro, Cornelia Catanga a ajuns în stare critică, cu Ambulanța, la Spitalul Univeristar din Capitală. Fusese chemată Salvarea pentru că artista se simțea foarte rău, iar medicii ajunși la ea acasă au constatat că este vorba de un infarct. Dusă, de urgență, la spital, Cornelia Catanga a pierdut lupta cu viața în ciuda tuturor eforturilor medicale, artista fiind supusă, în van, manevrelor de resuscitare, inima ei nerezistând, afectată probabil și de cumplitul virus pe care îl avea.

De altfel, Cornelia Catanga are istoric medical în ceea ce privește problemele cardiace, ea având, și în 2019, un infarct, la acea vreme fiind însă salvată.

Aurel Pădureanu nu are bani de înmormântarea

Mara Bănică a declarat la Antena Stars că Aurel Pădureanu nu are bani pentru înmormântarea soției sale, Cornelia Catanga.

“Eu am o înregistrare cu Cornelia pe telefon, că o puneam să-mi cânte, pe 12 martie, era foarte ok. Din păcate, lipsa de informație corectă și anumite știri de la TV nu sunt ok, sunt efectul acelui fake news, pentru că ea nu credea în boală. Este absolut șocant, este o situație foarte grea. Vă spun că nea Aurel nu are cu ce să o înmormânteze.

Proprietarul vânduse locuința, ea era terminată. Nu e drept ceea ce se întâmplă cu artiștii în România, este o moarte în mizerie, nu au bani să o înmormânteze, nu au un acoperiș deasupra capului. E cumplit. Aurel m-a rugat să-i fac legătura cu Gigi Becali și cu Gabi Firea să-l ajute”, a declarat Mara Bănică în cadrul emisiunii “Star Matinal”.

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu, relație de 3 decenii

La sfârșitul anului trecut, în preajma Sărbătorilor de Iarnă, Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga au avut o ultimă ceartă, regina muzicii lăutărești fiind supărată că artistul care i-a fost aproape atât amar de vreme nu i-a făcut niciun cadou. Cu toate acestea, spun sursele noastre, cei doi au decis, de câteva săptămâni, să fie din nou împreună și să încerce să își mai dea o șansă relației. ”Aurel și Catanga se iubeau. Se iubeau, se certau, dar, cred eu, niciodată nu s-a pus problema, la modul serios, să nu mai fie împreună. Întotdeauna se întorceau unul la celălalt, indiferent de ce se întâmpla”, ne-a spus un apropiat de-al cuplului, împietrit de durere la aflarea veștii că artista Cornelia Catanga a murit în urma unui infarct, pe fondul îmbolnăvirii cu COVID-19, la Spitalul Universitar din Capitală.

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu au un copil din relația lor, pe Alexandru, un tânăr care le calcă pe urme celor doi artiști, el cântând la pian.