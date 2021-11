Cum vrea Alexandru Rafila să schimbe modul de utilizare al certificatelor COVID: „Să nu fie metodă de constrângere”

In articol:

Guvernul format de Nicolae Ciucă a primit joi, 25 noiembrie, votul de încredere al Parlamentului, iar Klaus Iohannis a semnat decretul de învestire, ceea ce însemnă că România are, după săptămâni bune, un Guvern cu puteri depline. Alexandru Rafila a preluat deja Ministerul Sănătății și are planuri ambițioase în mandatul său, pe care vrea să le pună cât mai repede în aplicare.

Noul ministru al Sănătății nu mai vrea să repete greșelile făcute de autorități în valul patru al pandemiei și vrea să introducă măsuri adaptate la situația epidemiologică. Toate eforutilr lui Alexandru Rafila se vor concentra asupra valului cinci, care este așteptat să lovească România din luna ianuarie 2022. De asemenea, există o nouă amenințare, o tulpină care deja a băgat frica în cercetătorii din Marea Britanie și care ar putea fi mai contagioasă și rezistentă la vaccin.

Totodată, noul ministru vrea să schimbe modul de utilizare al certificatului verde. Deputatul PSD spune că vrea ca documentul COVID să fie utilizat doar în zonele cu multe focare.

„Propunerea pe care am făcut-o eu se referă la faptul că acest certificat verde nu trebuie perceput ca o metodă de constrângere în ceea ce priveşte vaccinarea. Eu sunt un susţinător al vaccinării şi lucrul acesta l-am demonstrat în toată activitatea mea şi în declaraţiile publice. Din păcate, în România, majoritatea populaţiei nu s-a vaccinat. Deci plecăm de la o realitate. Atunci, scopul este să încercăm să facem în aşa fel încât populaţia să perceapă vaccinarea ca pe un act de protecţie individuală şi colectivă şi nu ca pe un fenomen de constrângere”, Alexandru Rafila, ministru al Sănătăţii.

Certificatul verde ar putea fi folosit doar acolo unde incidența cazurilor este foarte mare

Noul ministru al Sănătății vrea ca documentul să fie scos acolo unde incidența cazurilor este extrem de mică. De asemenea, el vrea să-i facă pe cetățeni să înțeleagă că acest certificat verde nu a fost introdus pentru a le constrânge libertatea.

Totodată, el nu mai vrea să repete din greșelile predecesorilor săi și să vină cu măsuri mult mai adaptate la situația României.

„În momentul în care vom observa – şi în asta constă propunerea pe care am făcut-o – o reluare a creşterii, care este consistentă, adică să fie o creştere care să dureze, de exemplu 3 săptămâni (…), să putem să introducem pentru anumite tipuri de activităţi şi rămâne să discutăm care sunt acestea, certificatul verde. În momentul în care înregistrezi o scădere constantă şi o scădere consistentă, de exemplu 0,5 e o incidenţă foarte mică, să poţi să renunţi la el.

E bine să încercăm să găsim un partener în populaţie. Cred că ar putea să funcţioneze şi ar putea să facă mai acceptabil acest document. Acest document a fost introdus pentru a facilita călătoriile în spaţiul UE. Ulterior, unele state l-au folosit fie pentru reducerea trasmiterii în anumite spaţii aglomerate, cum ar fi cluburi, discoteci etc. sau alte state l-au folosit pentru a stimula vaccinarea. Eu vreau să avem un parteneriat cu populaţia, pentru că acest parteneriat a lipsit, din păcate, un an şi jumătate, măsurile au fost de foarte multe ori luate într-un timp foarte scurt, nu au fost explicate, nu au fost comunicate şi lucrul acesta a ostilizat o bună parte din public. Dacă o să continuăm în acelaşi mod nu cred că o să avem succes în acest demers de sănătate publică şi dacă am trecut prin acest val 4, care a fost îngrozitor şi nu am luat nicio măsură începând din data de 5 iulie, pentru că această creştere a început în 5 iulie, şi ne-am gândit abia la sfârşitul lui septembrie sau octombrie să luăm primele măsuri, lucrul acesta cred eu că justifică măcar să aplicăm o altă metodă”, a mai spus Rafila.