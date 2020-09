Florin Salam are probleme în familie

Florin Albu, fratele Fănicăi Salam, se luptă în continuare cu Florin Salam și cu familia acestuia, pe car e îi învinovățește de moartea surorii sale. Bărbatul a vobit despre starea de sănătate a lui Neluțu Salam, fratele manelistului, aflat în stare gravă la ATI, cu coronavirus. El spune că abia acum, familia lui Florin Salam va simți durerea pe care au simțit-o ei atunci când a murit Fănica.

Florin Albu, fratele Fănicăi, încă un atac dur la familia lui Salam

”Acum, ce se întâmplă cu Neluțu Salam, căruia nu-i doresc răul. Îmi pare rău de el, îl iubesc, e prietenul meu. M-a ajutat de multe ori când eram amărât... mi-a dat 2-3 lei, nu mi-a dat Salam cât mi-a dat el.

Cumnatul lui Salam e în război cu manelistul

Dar acum o simtă durerea mama lui Florin Salam, Maria, Marina (sora lui Florin Salam) și Nuți (cealaltă soră a lui Salam)... Cum vă simțiți voi acum? Nuți, Marina, Florin Salam? Maria, mama lui Florin Salam? Gândiți-vă acum cum am fost noi în perioada când a murit sora mea, Fănica? Fănica, sora mea, când a murit? Și fetele tale și cu tine ați spus: ”luați-le de aici pe femeile astea că îi distruge imaginea lui Florin Salam”. Îi distrugea imaginea lu’ băiatu tău, Maria!

Acum, durerea pe care o ai, că se întâmplă necazul care nu vreau să se întâmple cu fii-tu, o să vă dați seama prin ce durere, prin ce necaz și ce suferințe am trecut noi, familia lui Fănica! Eu nu mă bucur, că nu e un dușman, e fratele meu, e prietenul meu. Mă iubea și mă respecta!

Florin Salam și prima soție, Fănica

Vizavi de Nelu o să vă dați seama cine suntem noi, prin ce-am trecut, prin ce traumă am trecut. Nici Florin Salam n-a ținut durerea atât de mare că a murit nevastă-sa. Poate mă credeți, poate nu mă credeți. Multă lume nu știe. De-aia am făcut războiul ăsta, de-aia am făcut chestia asta pe la televiziune, s-o lase pe sora mea în pace, să nu se mai folosească de ea pentru 2-3 lei. Vezi-ți, mă, de Roxana ta, vezi-ți de copiii tăi, care-s ai tăi și care nu sunt ai tăi, uit-o pe Fănica, oricum n-ai aprins o lumânare de 7 ani la ea nici măcar în ziua de Paști”, a povestit Florin Albu într-un live pe contul lui de socializare.

De ce s-a supărat cumnatul lui Salam?

Florin Albu, fratele Fănicăi Salam

Florin Albu nu e la prima declarație de acest gen legată de Florin Salam și de familia acestuia. În trecut, el a povestit că manelistul nu a fost deloc impresionat de suferința Fănicăi și că atunci când s-a îmbolnăvit le-a dat bani familiei acesteia ”s-o repare”. De asemenea, el a dezvăluit că sora manelistului, Nuți, a avut o influență nefastă asupra Fănicăi și a dus-o pe aceasta pe ”un drum greșit” care ar avea legătură cu moartea ei timpurie.