Cumpănașu aruncă bomba în cazul Caracal! ”Am informații că Luiza Melencu a fost abuzată de bunicul ei”

Alexandru Cumpănașu a lansat o serie de atacuri dure la adresa bunicului Luizei Melencu.

Alexandru Cumpănașu a declanșat un atac extrem de dur la adresa bunicului Luizei Melencu, despre care a spus că are informații că-și abuza nepoata. Cumpănașu este supărat pe Stelian Iordache după ce acesta l-a numit ”profitor al sistemului”într-o postare pe contul lui de socializare, în urmă cu câteva luni.

Alexandru Cumpănașu: ”Fără mine, acest om era târât ca un infractor”

”Domnului Iordache îi transmit atât: am și eu înregistrări cu persoane, cu martori care vorbesc despre infracțiunile pe care acesta le-a comis asupra nepoatei dumnealui. Înțeleg și vreau să se verifice de către organele abilitate... Eu nu vin să-l jignesc, dânsul folosește jigniri la adresa mea, fără să aibă nici o noimă. Fără mine și implicarea mea era cercetat în continuare de către Parchet pentru răpirea nepoatei sale. Fără ca eu să mă implic, să mă lupt cu toate instituțiile statului, cum se întâmplă acum, acest om era în continuare târât ca un infractor”,a dezvăluit Alexandru Cumpănașu într-un live pe contul lui de Facebook .

Alexandru Cumpănașu, atacuri dure la adresa bunicului Luizei

Unchiul Alexandrei Măceșanu susține că are înregistrări și ”indicii” despre o plângere penală făcută pe numele bunicului Luizei, în care

”Am auzit multe lucruri rele despre el”

acesta este acuzat că-și abuza nepoata.

”Astăzi este vedetă de televiziune, își dă aere la televizor și are tot felul de păreri politice. (...) Probabil că interese sau bani l-au motivat să facă aceste declarații și eu vă spun acum, în premieră și dumnealui va avea din partea mea aceste lucruri puse în scris: am suficiente dovezi de la persoane care-l cunosc și indicii că acest om, din păcate, și-a abuzat nepoata! Vreau să verifice organele de cercetare penală dacă la poliția de acolo, din sat, sau din altă parte, au existat plângeri depuse de familia dumnealui, pentru că și-ar fi abuzat nepoata.

Deci Luiza, înainte să plece de acasă... haideți să vă spun niște lucruri... mie mi s-a părut incorect să mă apuc de aceste dezbateri... dar acest om are o agendă pe care n-o înțelege nimeni. Este un om despre care se spun multe lucruri rele... Am auzit multe, eu vorbesc despre ce poate fi dovedit. Dacă acea plângere penală sau sesizare la poliție din partea unei persoane apropiate din familia lor există, înainte cu mult de dispariția acestei fete, cum că ar fi abuzat-o, avem o mare problemă. Aici vor trebui să răspundă procurorii, poliția, toată lumea. Acest om are o mare problemă”,a mai spus Cumpănașu.

”Luiza a fost plecată un an de acasă din cauza lui”

Alexandru Cumpănașu susține că Luiza a avut o viață grea alături de bunicul ei și că a fost nevoită să plece de acasă timp de aproape un an din cauza acestuia.

”A fost plecată de acasă această fată timp de aproape un an de zile din cauza abuzurilor acestui bătrân, om în vârstă, să nu-l jignesc. Acest om în vârstă a comis abuzuri nenumărate asupra Luizei. N-o spun eu, o spun oameni care-l cunosc și sunt în apropierea familiei sale”, a mai spus Alexandru Cumpănașu într-un live pe Facebook.

Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu

În urmă cu câteva lui, Stelian Iordache, bunicul Luizei Melencu, a avut o ieșire nervoasă la adresa lui Alexandru Cumpănașu, pe care l-a acuzat că profită de pe urma dramei din familia lui. ”Un profitor al sistemului, pe care l-a interesat numai imaginea lui. Deci s-au făcut jocuri. Pe noi, familia Luizei, ne intersează ce s-a întâmplat în realitate, nu vrem bani, funcții, precum Iohannis i-a răsplătit pe complici în cazul Luiza”, a scris Stelian Iordache pe contul de Facebook.