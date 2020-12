Cunoscut om de televiziune, infectat cu noul coronavirus! Și el și soția au refuzat să meargă la spital ”Nu credeam că mai scap”

Cunoscutul om de televiziune, Petre Magdin, și soția lui, Ana Moroșan, au fost infectați cu noul coronavirus.

Petre Magdin și Ana Moroșanu s-au retras de mulți ani la țară, undeva în Vâlcea. Deși susțin că trăiesc izolați, cei doi s-au îmbolnăvit după ce au fost infectați cu noul coronavirus, dar nu au vrut să se interneze.

”Chiar nu știu unde m-am infectat! Dar eu sunt băiat tare, așa că am scăpat… Aici, la țară, este aer curat. Totuși, uite că boala nu ne-a ocolit nici pe noi. La început, am avut o tuse convulsivă și m-am oprit din cântat. Totul s-a produs brusc! Când vorbeam și când râdeam, se pornea tusea. În prima fază, am tratat situația lejer, dar pe urmă am văzut că nu e de glumă”, a povestit Petre Magdin despre cum a deputat boala.

Și deși atât artistul cât și soția sa au avut simptome, au refuzat sa se interneze. ”Ne-au propus (n.red. medicii), dar am preferat să stăm acasă. Ne-am îngrijit unul pe celălalt, având, e drept, câțiva prieteni care sunt medici foarte buni.”, a povestit Petre Magdin pentru Fanatik.

Petre Magdin, la 77 de ani, bolnav de coronavirus

Artistul spune că el în afara tusei și a câtorva zile în care a avut febră, nu s-a simțit rău, deși el este în categoria de risc, având 77 de ani și suferind, în urmă cu circa trei ani, un accident vascular. Însă soția lui Petre Magdin, Ana Moroșanu a fost mai grav.

”Nu credeam că mai scap! Eu am fost bolnavă mai mult timp decât Petre. Am zăcut trei săptămâni. Mă simțeam de parcă aveam un cuțit înfipt în mușchii picioarelor și aveam dureri de cap… Petre a fost ușor asimptomatic. Apoi, timp de trei zile, a avut febră, cam până la 38 de grade și mă speria felul în care tușea. Am trecut, amândoi, prin stări cumplite!”, a povestit Ana Moroșanu Magdin.

Ana Morosanu, sotia lui Petre Magdin, a fost bolnavă

Petre Magdin a suferit un accident vascular

Petre Magdin a devenit celebru după 1990 din postura de prezentator al emisiunii ”Întâlnirea de la miezul nopții”, difuzată pe TVR 1, în care rulau clipuri ale marilor trupe rock din lume. Retras din lumea televiziunii de ceva timp, Petre Magdin a continuat să apară pe scenă, în calitate de artist sau de prezentator. În 2008, după ce Petre Magdin a fost diagnosticat cu adenom de prostată, el și soția au decis să-și schimbe viața și s-au mutat într-un sat din Vâlcea. În vara lui 2017, Petre Magdin a suferit un accident vascular cerebral, care putea să-i fie fatal.