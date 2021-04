Cuplu BOMBĂ! Carmen de la Sălciua, surprinsă lângă un bărbat celebru

In articol:

De curând, Carmen de la Sălciua a primit vizita unui manelist celebru, Ionuț Merkez, cei doi petrecând câteva zile împreună, la Alba Iulia, întâlnirea lor fiind făcută publică chiar și pe conturile lor de socializare.

Doar că, ceea ce nu a spus niciunul dintre cei doi este ce s-a petrecut, de fapt, între Carmen de la Sălciua și Ionuț Merkez, la întâlnirile pe care le-au avut. ”Au stat unul lângă celălalt, se simțea chimia dintre ei la modul cel mai serios. Carmen de la Sălciua a râs mai mult ca niciodată, el a flatat-o tot timpul. Chiar dacă este mai mic la vârstă decât Carmen, Ionuț a reușit să o impresioneze la modul cel mai serios. Se plac foarte mult, sentimentul este evident reciprioc, dar, momentan, nu sunt împreună. E adevărat, amândoi au decis să se mai vadă, sunt, practic, în tatonări, cu atât mai mult cu cât niciunul dintre ei nu este genul care să se arunce într-o relație în acest moment. Dar, la cum se comportă unul cu celălalt, se poate vedea cu ochiul liber că se plac și ca bărbat și femeie. Dar, cu sigurnață, nu vom vorbi de o relație între ei doi până, cel puțin, după Paște, mai ales că amândoi postesc. De fapt, asta i-a și apropiat atât de mult și de repede, credința...”, ne-a spus, în exclusivitate, un apropiat de-al frumoasei Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua e singură, dar pretențioasă la bărbați

”Eu, acum, chiar dacă sunt cunoscută, vreau un bărbat care să nu mă dorească pentru că sunt Carmen de la Sălciua. Să mă dorească pentru că sunt Carmen, pentru cum sunt eu, nu cum sunt ca artistă. Dar știu că asta este destul de greu pentru că el trebuie să fie puternic. Adică, să ne înțelegem, nu mă interesează situația lui financiară, nu mă interesează ce are, ce știe, ce nu are... Mă interesează să fie puternic, suficient de puternic să mă accepte și cum sunt ca om, dar să mă susțină și ca artistă. Eu sunt o femeie puternică acum, așa mă consider, iar alături de un bărbat puternic cred că putem muta munții din loc. Și, pentru mine, o spun sincer, este important să creadă în Dumnezeu, cred că un om fără frica lui Dumnezeu se poate descurca greu și într-o relație ”, ne-a spus, acum ceva vreme, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua.

Ionuț Merkez, părăsit de tată pe când era copil

"Tatăl meu m-a părăsit la vârsta de doi ani și mă întreb și acum de ce a făcut asta și nu găsesc un răspuns. Nu înțeleg de ce a renunțat și la mine atunci când a divorțat de mama. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, l-am văzut de două ori în 25 de ani.

Dar, din păcate nu am avut de ales și m-am împăcat cu ideea că nu i-a păsat și nu m-a iubit, pot să spun că am uitat ce înseamnă noţiunea de tată. Viața merge mai departe și îi mulțumesc lui Dumnezeu că o am pe mama care mă iubește enorm și e lângă mine la orice pas", povestea cu tristețe și dezamăgire în suflet Ionuț Merkez.