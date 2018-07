Dragostea pluteste in aer in showbiz-ul romanesc, iar sageata lui Cupidon i-a atins si inima lui Radu Groza, cel mai cunoscut manager din lumea muzicala din Romania!

Radu Groza, pana mai ieri un tip fara obligatii, s-a indragostit de o superba avocata din Iasi, Nina Cosma! Povestea lor este una rupta parca din filmele americane de la Hollywood si toti apropiatii celor doi sunt extrem de incantati de relatie! Drept dovada sambata seara, la ultima lor aparitie in public, la un botez la care tanara aparatoare a legii a fost si nasa unui baietel, ei au primit numai felicitari. Mai ales ca femeia a si stralucit la eveniment, imbracata in tinutele semnate de Sonia Trifan si Andreea Dogaru, dar si completate de incaltamintea lui Mihai Albu.(afla ce gest impresionant a facut un mare artist la Bucuresti. toata lumea a plans)

Radu Groza are o noua iubita! Ce spune femeia despre relatia cu impresarul

Din surse apropiate, idila dintre apreciatul impresar si avocata nu este una chiar recenta, insa ei au vrut sa stea departe de ochii curiosilor si sa fie discreti! Radu si Nina sunt impreuna de cateva luni bune, iar relatia lor s-a consolidat in timp, in ciuda faptului ca fiecare activeaza intr-un domeniu diferit de al celuilalt! “Este o femeie foarte frumoasa, inteligenta si cu un caracter deosebit”, a spus Groza despre partenera lui de viata!

De partea celalta, intr-o declaratie acordata in exclusivitate pentru WOWbiz.ro, tanara, in varsta de 23 de ani, a tinut sa vorbeasca si ea la superlativ despre impresar, dar a mers inca o data pe calea discretie!“Este un om special in viata mea, un om prea bun pentru lumea in care traim. Nu am sa spun insa mai multe lucruri, voi lasa timpul sa demonstreze ce simtim unul pentru celalalt! este povestea noastra, doar a noastra”, a spus Nina Cosma pentru WOWbiz.ro!