Cupluri Insula iubirii 2022. Vezi care sunt cele cinci cupluri la Insula iubirii, sezonul 6

In articol:

Cine sunt cuplurile de la Insula iubirii 2022. Vezi care sunt motivele pentru care cele cinci cupluri au venit la Insula iubirii, sezonul 6, ca să își testeze relațiile.

Cupluri Insula iubirii 2022

Insula iubirii, sezonul 6, cel mai fierbinte reality show din România, s-a filmat pe insula Coconut Island din Thailanda, iar din 2 mai se va difuza pe micile ecrane.

La Insula Iubirii 2022 vor participa cinci cupluri, zece ispite feminine și zece ispite masculine, care vor testa relațiile cuplurilor participante la Insula Iubirii, sezonul 6.

Cele cinci cupluri de la Insula iubirii 2022 sunt formate din: Teodora și Alexandru, Cerasela și Rareș, Cristina și Sebastian, Lavinia și Reymond, dar și Priscilla și Bogdan.

Cupluri Insula iubirii 2022. Teodora și Alexandru

Teodora Marcu de la Insula iubirii 2022 are 19 ani și este căsătorită de un an cu Alexandru, alături de care a venit în emisiune ca să își testeze căsnicia.

Citeste si: Insula Iubirii 2022 Program TV. Zilele și orele de difuzare ale emisiunii

Cupluri Insula iubirii 2022. Teodora și Alexandru [Sursa foto: Instagram]

”Eu sunt Teodora, am 19 ani, deocamdată nu am un job, poate mai târziu. Nu cred că a folosit magia asupra mea să mă cucerească. Când m-a cerut în căsătorie a fost foarte emoționant chiar dacă știam.

Tentațiile afectează în funcție de om. Cât permite, cât nu permite. Dacă ne iubim plecăm împreună, dacă nu, plecăm pe drumuri separate. Asta se va vedea la sfârșit. Nu stau acum să mă gândesc la nimic, doar acolo vom vedea”,

a spus Teodora.

Alexandru Marcu are 31 de ani și este din București. Acesta a venit la Insula iubirii alături de soția sa, Teodora, care este cu 11 ani mai mică decât el.

”Mă numesc Marcu Alexandru Ionuț, am 31 de ani și sunt iluzionist. Ceea ce fac eu se rezumă la o lume de poveste în care adaug peste actorie, magia.

Am venit împreună la Insula iubirii pentru că este emisiunea care oferă testul suprem și dacă trecem acest test...noi acum făcut doar cununia civilă și cumva ar fi un imbold care confirma tot ceea ce a fost frumos până acum, plus că experiența în sine ne va maturiza foarte mult. Dacă vom trece cu bine de Insula iubirii vom face și cununia religioasă”, a dezvăluit Alexandru.

Cupluri Insula iubirii 2022. Cerasela și Rareș

Cerasela Iacob de la Insula iubirii 2022 are 26 de ani și locuiește în București, însă orașul său natal este Tecuci. Tânăra a venit la Insula iubirii, sezonul 6, alături de partenerul său de cuplu, Rareș.

Citeste si: Cine sunt Celia și Bogdan de la Insula iubirii 2022? Cei doi formează un cuplu de mai bine de doi ani

Citeste si: Se dau bani de la stat: pana la 1.500 lei pe luna. Cum se intra in posesia lor- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cupluri Insula iubirii 2022. Cerasela și Rareș [Sursa foto: Instagram]

”Numele meu este Iacob Nicoleta Cerasela, am 26 de ani și sunt consultant pe fonduri europene și stau în București. Meseriile noastre nu au nicio treabă. Eu sunt cu foarte multe hârtii, el e cu calculatoare. Noi suntem împreună de aproape doi ani și avem o relație normală, super deschisă. Rareș este sufletul meu pereche, este oglinda mea.

Eu am venit la insulă pentru că mi-am dorit din primul sezon, am fost fană și în al doilea rând și cel mai profund, a fost pentru noi, pentru relația noastră, să vedem relația altfel decât acasă. Am ieșit din monotonie, ca să ne cunoaștem în alte contexte. Efectiv să punem bazele la viitor. Pentru mine Insula iubirii chiar este un test mare”, a mărturisit Cerasela.

Rareș Panțiru are 28 de ani și este IT-ist. Acesta a venit la Insula iubirii, sezonul 6, alături de iubita sa, Cerasela, cu care formează un cuplu de doi ani.

”Numele meu este Rareș Panțiru, am 28 de ani, lucrez în IT și sunt stabilit în București. De origine sunt din Piatra Neamț. Eu ca și specialist IT ofer suport anumitor clienți care au anumite probleme cu diferite aplicații. Relația noastră este ce mi-am dorit de la o relație. Ea spune că suntem de doi ani împreună, eu pot să spun că suntem de o viață de om”, a spus Rareș.

Cupluri Insula iubirii 2022. Cristina și Sebastian

Sebastian Dascălu de la Insula iubirii 2022 are 25 de ani și locuiește în Brașov. Tânărul este antreprenor, însă își dorește să se orienteze către altceva pe viitor.

„Sebastian Dascălu mă numesc, am 25 de ani, sunt din Brașov și sunt antreprenor. Mă ocup cu închirierea apartamentelor în regim hotelier. E fain, îmi place să lucrez cu turiștii și să le ofer calitate când vin la mine. Nu e ceva ce vreau să fac constant, e ceva din ce îmi obțin o libertate financiară.

După ce plecăm de pe Insula iubirii ne dorim să întemeiem o familie. Dorim să ne mutăm și împreună pentru că momentan stăm în mai multe locuri împreună și am zis că poate ar fi cazul să facem și pasul acesta”, a povestit Sebastian.

Cupluri Insula iubirii 2022. Cristina și Sebastian [Sursa foto: Instagram]

Cristina Nimereală de la Insula iubirii, sezonul 6, are 30 de ani și este dentist. Tânăra locuiește în Brașov și se află într-o relație cu Sebastian de mai bine de un an.

”Eu sunt Cristina Nimereală, am 30 de ani, sunt din Brașov și sunt medic stomatolog. Eu iubesc ceea ce fac, încă din clasa a 11-a am știut că vreau să devin medic stomatolog și mă simt foarte bine. Nu simt că muncesc. Noi suntem împreună de un an și două luni și cred că avem o bază stabilă a relației noastre. Am avut și momente mai puțin plăcute, dar asta ne-a ajutat să ne cunoaștem mai bine”, a dezvăluit Cristina.

Cupluri Insula iubirii 2022. Lavinia și Reymond

Lavinia Pop, 27 de ani, și Szabolcs Nagy, 26 de ani, formează un cuplu de mai bine de patru ani și locuiesc în Irlanda. Cei doi îndrăgostiți au venit la Insula iubirii 2022, ca să îți testeze relația.

”Mă numesc Szabolcs Nagy Reimond, am 26 ani și lucrez în construcții. Ne-am cunoscut într-un pub. Ea venise de la lucru și eu eram acolo cu niște colegi de la muncă. Ea fiind o prietenă foarte bună a unei fete cu care am lucrat eu.

La noi primul an a fost de probă, fiindcă ea a călcat strâmb și eu am iertat-o și am continuat pe drumul ăsta. După care ne-am mai despărțit de trei ori. Nu ne-am plictisit în patru ani deloc. Cred că și de aceea ne potrivim, pentru că nu te plictisești unul lângă celălalt”, a spus Reymond.

Citeste si: Cine e Maria Vornicu de la „Insula Iubirii” 2022. Ispita sezonului 6 a recunoscut că a înșelat

Cupluri Insula iubirii 2022. Lavinia și Reymond [Sursa foto: Instagram]

De-a-lungul timpului, relația dintre și Nagy, zis și Reymond, a trecut printr-o mulțime de provocări: o cerere în căsătorie atipică, în două etape şi mai multe despărţiri şi împăcări, iar acum va trebui să treacă prin cel mai provocator test la Insula iubirii.

”Eu mă numesc Pop Lavinia, am 27 de ani, locuim în Irlanda de un an de zile. Acolo am lucrat la un restaurant, mi-am dat demisia recent.

M-am blocat așa un pic văzându-l pe el. Nu mi se întâmplă des. Nu sunt genul de fată care să se blocheze în fața băieților. Era altceva față de ce văzusem până atunci. După am început să vorbim pe Facebook și am ieșit la date-uri. La primul date am mers la cinema”, a povestit Lavinia.

Cupluri Insula iubirii 2022. Priscilla și Bogdan

Priscilla Oghenovo Ewomazino are 22 de ani și este studentă la Medicină, în timp ce partenerul său de cuplu, Bogdan Atinge, are 23 de ani și este masterand în Managementul Afacerilor. Cei doi formează un cuplu de mai bine de doi ani, iar acum au venit la Insula Iubirii, sezonul 6, ca să își testeze relația.

”Numele meu este Bogdan Atinge, iar porecla e Boghi. Eu sunt din Sibiu, am 23 de ani și sunt la Master la Administrarea Afacerilor în Turism și Servicii. Noi suntem împreună de doi ani și o lună. Faptul că e foarte frumoasă m-a atras la ea. Eu zic că relația pe care o avem acum este una foarte bună și intrăm în emisiune cu 100% încredere unul în altul.

Ca să ajungem aici a trebuit să înțelegem unul altuia problemele, să înțelegem că suntem diferiți și să rezolvăm problemele care au fost între noi. Una dintre probleme este faptul că nu sunt foarte romantic și drăgăstos, iar ea a trecut cu vederea peste asta”, a spus Bogdan.

Cupluri Insula iubirii 2022. Priscilla și Bogdan [Sursa foto: Instagram]

Priscilla Oghenovo a povestit la Insula iubirii 2022, că ea a fost cea care a făcut primii pași în relația cu iubitul său Bogdan, pe care l-a cunoscut într-un club.

„Noi ne-am întâlnit într-un club și eu m-am dus la el, fiindcă el nu a venit la mine. De acolo s-a început ceva foarte frumos cu bune și cu rele. Relația noastră e unică pentru că Bogdan e primul meu bărbat”, a povestit Priscilla.

Priscilla Oghenovo a mărturistit că dacă ea și partenerul său vor trece cu brio testul de la Insula iubirii, sezonul 6, vor face pași spre o căsătorie.