"Cupluri la care nu te-ai fi așteptat niciodată își spun adio". Carmen Harra ne-a dezvăluit în premieră lista de căsătorii și divorțuri | EXCLUSIV

Carmen Harra dă verdictul! Avem lista cuplurilor care își unesc destinele, dar și care se despart. Cei care își spun adio sunt cei la care ne așteptăm cel mai puțin. Anul 2023 vine cu o dragoste cu năbădăi pentru foarte multe cupluri.

Cine se căsătorește și cine divorțează în 2023?

Carmen Harra a intrat în direct în platoul WOWbiz și a vorbit despre ce se va întâmpla în anul 2023 din punct de vedere al dragostei. Se pare că pentru multe cupluri va fi norocos, dar pentru altele nu. Ne așteptăm la un număr mare de despărțiri, care ne iau prin surprindere total.

"Și numărul de căsătorii și numărul de divorțuri va fi egal. Va fi destul de mare numărul de separări, oameni la care nici nu o să ne așteptăm. Anul ăsta vor divorța peste noapte. Cupluri pe care le-am considerat că sunt cele mai stabile, puternice o să ne surprindă cu deciziile lor. Ăsta este un an de revelație, care pune în lumină problemele care existau de o vreme, care erau acoperite și nu se știa de ele sunt aduse în centrul persoanelor din jur, pentru că vorbim de persoane publice și o să fim șocați de anumite cupluri la care nu aș vrea să le dau numele. Anul ăsta intră într-un con de umbră și o situație dificilă, care este parte din destinul lor. Nu e anul în sine, este un an care expune problemele. Este un an luminos în felul lui, inteligent, de revelație, care aduce la suprafață problemele pe care nu le mai putem ascunde. Este un an de lumină și atunci, problemele care trebuie să se rezolve ajung la o rezoluție pe parcursul anului acestuia. De multe ori, cupluri care au bravat că totul este extraordinar, dar numai ei știau ce se întâmplă sunt expuse pe parcursul anului și problemele lor devin probleme publice.", a precizat Carmen Harra.

Carmen Harra, predicții pentru 2023

Carmen Harra a făcut predicții despre anul acesta, precizând atât aspectele pozitive, cât și cele negative. Clarvăzătoarea anunță probleme în viitorul apropiat, dar și soluții pentru ele. Nu doar românii se confruntă cu situații inedite, se pare, ci întreaga omenire.

"2023 marchează începutul ultimilor 10 ani fatidici, de transformare, pentru că trecem de la un nivel de percepție, evoluție mentală la un alt nivel. Sub influența energetică a semnului aerului, noi devenim mult mai deschiși, mai luminoși și într-un fel mai receptivi la forțele superioare. De aici o să constatăm enorm de multe schimbări la nivel economic, de guvernământ, deci omenirea se schimbă în 10 ani și în 200 de ani. Se schimbă în bine, pentru că noi intrăm într-o eră a iluminării. Am stat în 2000 de ani în ceea ce se numește dominația subconștientului, forțele emoțiilor negative. Omenirea a trecut prin atâtea războaie, în special în ultimii 200 de ani. Noi intrăm în era digitală, o vedem foarte prezentă. Asta înseamnă că banii sunt digitali, nu mai sunt de hârtie, acum e un moment de transformare și de intrare în 2023 a unui colaps monetar care este necesar pentru evoluția monetară de care vorbim în viitor.", a declarat Carmen Harra, la WOWnews.

