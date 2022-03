Curaj în vreme de război! Surorile lui Ilie Caraș au rămas în Ucraina, pentru a-și apăra casele: ”Orice casă goală este vulnerabilă hoției”

In articol:

Ilie Caraș a fost prezent în emisiunea Teo Show, unde a vorbit despre situația dureroasă din Ucraina, dar și despre situația surorilor lui, care se află acolo. Artistul de muzică populară a mărturisit, foarte afectat de ceea ce se întâmplă, faptul că cele două surori ale lui nu au dorit să plece din satul în care locuiesc în Ucraina, de frica hoților, care le-ar putea fura lucruri din casă.

Interpretul a povestit cum a încercat să le convingă pe acestea să vină în România, împreună cu copiii lor, însă a fost în zadar.

Ilie Caraș: ”Au stat cinci zile în beci”

Solistul de muzică populară a dezvăluit faptul că sora lui stă cu frică, pentru că într-una din nopțile trecute, două avioane rusești au fost detectate în apropiere de zona în care se află surorile lui. De asemenea, Ilie Caraș susține că toată lumea din Ucraina trăiește un adevărat coșmar, oamenii fiind foarte speriați și panicați.

” Veneam vesel, dar acum nu prea sunt vesel...am fost în weekend la Suceava și când treceau copiii refugiați, mame vama...știi cum erau copiii? cum au putut ei să plece de acasă, cu o încălțăminte de o culoare și alta de o culoare, e groaznic. Oamenii ăia au luat tot ce au avut mai de preț din casă și au plecat. Eu am prieteni în Odesa, care au stat 5 zile într-un beci, iar apoi au reușit să ajungă către Cernăuți, pe jos. Pe jos o bună bucată, iar mai apoi i-au luat un tir. Surorile mele nu vor să plece pentru că își apără casa. Stau într-un sat lângă Cernăuți. Le e frică că dacă vor pleca...știi că acum orice casă goală este vulnerabilă hoției. Au mai venit și oameni care nu aveau intenții bune. Surorile mele au rămas acolo, unchi, mătuși, verișori. Una dintre surorile mele are patru copii, iar cealaltă doi. Am încercat să le conving, dar nu vor. Sora mea stă cu frică de când a pornit alarma aeriană, foarte tare s-a auzit...radarul a detectat două avioane rusești în zonă, în apropiere. Toată lumea a fugit în beciuri, este o panică, o frică, o nesiguranță”, a spus Ilie Caraș, la Teo Show.