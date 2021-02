Curiozitati despre cristalele Swarovski. Ce trebuie sa stii despre aceste bijuterii atat de populare?

In articol:

Inele, lantisoare, pandantive sau cercei Swarovski, toate au reusit in ultimul secol sa cucereasca persoanele care iubesc stralucirea.

Avand in comun mici cristale realizate perfect, aceste bijuterii sunt comparabile cu cele cu diamante, insa la doar o fractiune din pret.

Daca te pasioneaza bijuteriile iar cristalelel Swarovski ti-au luat ochii de mai multe ori, iata cateva curiozitati interesante despre ele.

10 curiozitati despre cristalele Swarovski

1. Sunt realizate in proportie de 32% din plumb. Desi seamana extrem de bine cu cristalele naturale, compozitia cristalelor Swarovski nu are nicio legatura cu acestea. In compozitia lor intra nisip, cuart si diverse alte minerale, precum si o cantitate impresionanta de plumb. Plumbul ajuta la obtinerea stralucirii, maximizand refractia din cristale.

2. Nu sunt tocmai cristale. Desi poarta numele de cristale, nu sunt cristale, ci sunt o varianta de sticla patentata in Austria. Din punct de vedere estetic, cristalele Swarovski seamana mult mai bine cu un diamant decat cu un cristal.

3. Au o istorie de peste 100 de ani.

Istoria Swarovski a inceput in 1892. Austriacul David Swarovski a patentat o masina de taiat sticla, care putea sa asigure perfectiunea in modul de taiere. Nu a durat mult pana cand inventia lui a ajuns sa fie apreciata peste tot prin lume.

4. Un cristal Swarovski are 100 de fete identice. Toate aceste fete creeaza stralucirea molipsitoare a bijuteriilor;

5. Exista o multime de imitatii ale cristalelor Swarovski pe piata, insa daca acorzi atentie micilor detalii, iti poti da seama daca ai un cristal original sau nu.

In produsele Swarovski nu exista bule de aer, toate fetele se intalnesc intr-un singur punct si nu exista zgarieturi. Toate cristalele swarovski au aceeasi dimensiune si culoare identica.

6. In 2018, scena premiilor Oscar a fost impodobita cu nu mai putin de 45 de milioane de cristale. A fost nevoie de 3000 de ore pentru realizarea acestei bijuterii gigant.

7. Primul logo Swarovski a fost o floare de colt.

Ulterior, acesta s-a transformat in lebada pe care o cunoastem cu totii astazi.

8. Motivul pentru care compania austriaca a devenit atat de populara este faptul ca a fost asociata cu o multime de piese vestimentare in filme sau pe marile scene ale lumii. Marilyn Monroe sau Audrey Hepburn au purtat bijuteriile Swarovski in numeroase ocazii.

9. Principiul de productie al cristalelor a ramas la fel de-a lungul celor peste 120 de ani de existenta a companiei.

10. Succesul Swarovski in 2021 este urias, iar acest lucru se vede prin numarul de magazine din intreaga lume. Exista peste 2800 de magazine fizice in 170 de tari, iar numarul celor care lucreaza in cadrul companiei este de 27000.

Daca iti doresti o bijuterie stralucitoare, pe care sa nu platesti sume impresionante de bani, cristalele Swarovski si bijuteriile create cu ajutorul acestora pot sa iti ofere cateva optiuni foarte interesante.