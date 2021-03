Curs BNR, 3 martie. Euro a atins o nouă valoare istorică! Cum suntem afectați de această majorare

In articol:

Cursul valutar al Băncii Naționale Române indică faptul că moneda euro a înregistrat o nouă valoare record. Speciaștii economiști ne învață cum putem să ne „păzim” banii în momentul în care această monedă înregistrează creșteri.

Euro atine o nouă valoare istorică[Sursa foto: PixaBay]

Euro a ajuns la o nouă valoare record!

Cursul BNR de astăzi indică faptul că euro a ajuns la o valoare de 4.8768 lei, adică o majorare de 0.0021 lei față de luna trecută, când valoare sa era de 4.8728 lei. În luna decembrie moneda valora 4.8707 lei.

Lira Sterlină suferă și ea majorări. A ajuns la 5,64 lei, faţă de 5,63 le. Dolarul

scade la4,03 lei, faţă de 4,05 lei, nivelul anunţat în şedinţa precedentă de la BNR. Pe 23 martie, anul trecut, dolarul a atins cel mai ridicat nivel din istorie în faţa leului: 4,5316 lei.

De asemenea, nu sunt singurele schimbări pe care le semnalează Banca Națională Română. ROBOR la trei luni a crescut la 1,70%, faţă de 1,68%, şi atinge cea mai ridicată valoare din 15 ianuarie 2021 și până acum, iar ROBOR la şase luni a crescut la 1,74%, faţă de 1,71% şi atinge cel mi ridicat nivel din 22 ianuarie 2021.

Cum ne afectează majorarea monedei euro

Creșterea euro afectează pe mai multe planuri. În primul rând, cei care vor să-și cumpere o casă sunt afectați direct de această majorare, tocmai pentru că prețul locuințelor este în euro. De asemenea, cei care au rate la bancă în euro se vor trezi că trebuie să scoată din buzunar mai mulți bani pe lună. Prețul alimentelor și obiectelor din import se va majora, pentru că, de asemenea, o parte dintre ele au prețul în euro. Iată câteva recomandări ale specialiștilor în astfel de situații.

„• sa facem schimb valutar la cursul BNR sau sa cautam curs de schimb cat mai avantajos la casele de schimb valutar, banci sau pe carduri multi valuata

• sa economisim in moneda in care vom cheltui banii (adica daca economisim pentru avansul la un apartament, sau pentru o vacanta in afara tarii, sau pentru facultatea copiilor in afara tarii, sa economisim in euro| daca economisim pentru fondul de urgenta, care trebuie sa fie la indemana oricand, sa economisim in lei)

• si sa diversificam economiile, economisind in diferite instrumente (pe langa conturi de economii si depozite, atat titluri de stat, cat si fonduri de investitii (pretul titlurilor de stat, a fondurilor de investitii scade cand dobanzile cresc in piata, iar pretul acestora creste cand dobanzile la depozite scad)

• si, nu in ultimul rand, imprumuturile sa le facem doar in moneda in care avem salariul sau venitul, pentru a scapa de riscul valutar (fiindca pentru un credit in euro de exemplu, trebuie sa schimbam lunar euro, ca sa platim rata)”, sunt doar câteva dintre recomandările Irinei Chițu, analist financiar.