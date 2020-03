Banca Nationala a Romaniei a anuntat cursul pentru principalele monede pentru luni, 30 martie 2020. Euro a scazut, dolarul s-a apreciat.

Curs BNR 30 martie 2020. A scazut euro, a crescut dolarul

Euro a ajuns la cursul de referinta de 4,8297 lei, in scadere cu 0,07 procente fata de nivelul atins la sfarsitul saptamanii trecute. In schimb, dolarul s-a apreciat. Moneda americana are un curs de referinta de 4,3637 lei, cu 0,58% mai mult fata de vineri, 27 martie 2020.

Citeste si: Doi bărbați din Timiș, infectați cu COVID-19, au murit. Bilanțul a urcat la 46 de morți

Citeste si: Vremea se schimba radical! Temperaturile vor scadea accentuat in aproape toata tara! Iata de cand vor intra in vigoare noile avertizari si care vor fi cele mai afectate zone!

Francul evetian s-a apreciat usor. Acum este cotat la 4,5616 lei pe unitate fata de 4,5656 lei, cursul de saptamanaa trecuta.

Lira sterlina a crescut cu 0,62%, ajungand la 5,4096 lei. Vineri, 27 martie, o lira sterlina avea un curs de referinta de 5,3759 lei.

Un gram de aur are un pret de 228,9056 lei. Saptamana trecuta gramul de aur era 227,5171 lei. Aurul a atins cel mai mare nivel din istorie în faţa leului pe 24 februarie 2020. Un gram de aur ajunsese atunci la 240,4606 lei.