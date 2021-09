Curs valutar BNR, azi, 21 septembrie 2021. Cotațiile pentru principalele monede: Euro, Dolar, Lira sterlină și alte monede

In articol:

Curs valutar BNR, azi, 21 septembrie 2021. Banca Națională a României actualizează cursul valutar în jurul orei 13:00. Vezi care sunt cotațiile zilei pentru aur, dolar, euro și alte monede

Curs valutar BNR, azi, 21 septembrie 2021

Banca Națională a României va actualiza cursul valutar pentru 21 septembrie 2021 la ora 13. Valorile afișate sunt valabile pentru ziua de 20 septembrie 2021.

1 EURO= 4.9481 Lei

1 USD= 4.2275 Lei

Francul elveţian= 4.5341 Lei

Lira sterlină= 5.7761 Lei

Leul moldovenesc= 0.2382 Lei

Gram de aur= 239.0731 Lei

Dacia Duster 2021, testată de președintele Klaus Iohannis

Președintele României, Klaus Iohannis, a testat Dacia Duster 2021, varianta facelift produsă la Mioveni. Liderul țării noastre a participat la evenimentul organizat de compania Dacia Renault în comuna Pianu de Sus din judeţul Alba.

După ce a testat mașina produsă în România, Klaus Iohannis s-a declarat mulțumit felul în care arată automobilul. Totodată, președintele României a încurajat industria și producătorii de automobile.

„Am urcat astăzi la volanul noului Duster, o mașină produsă în România și deja celebră în Europa. Chiar și în condițiile pandemiei, am apreciat modul în care în industrie, și în economie în general, firmele s-au pregătit și s-au adaptat corespunzător pentru continuarea activităților economice în condiții de siguranță.

Știu că v-a fost greu tuturor, sunt aici reprezentanți ai mai multor firme din România, însă mă bucur că, împreună, am reușit să trecem peste ce a fost mai greu, în principal datorită vaccinării, care a atenuat în mare măsură criza. Totuși, unele probleme ale lanțului de aprovizionare, și nu mă refer aici doar la situația componentelor electronice, și-au pus amprenta deja pe prima jumătate a acestui an. Dacă luăm doar exemplul Daciei Duster, vânzarea a aproape 2 milioane de mașini în ultimii 12 ani reflectă cu certitudine menținerea unei poziții privilegiate în rândul preferințelor clienților.Vă amintiți poate că, în cadrul unei vizite anterioare la fabrica Mioveni, am testat Duster-ul și v-am spus că îmi place. Și cum arată, și cum se simte la condus. Am avut astăzi ocazia să conduc varianta facelift, iar experiența a fost pe măsura așteptărilor. Viitorul înseamnă însă mai mult, atât pentru producătorii de automobile, cât și pentru segmentul de piață reprezentat de furnizori. Și am certitudinea că industria auto românească poate mai mult. Încurajez Guvernul și mediul de afaceri să mențină un dialog permanent, mai constructiv și mai orientat spre rezultate.”, a declarat Klaus Iohannis, potrivit presidency.ro