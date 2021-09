Curtea de Apel București a dat verdictul. Viorel Hrebenciuc a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare într-un dosar de corupție

In articol:

Judecătorii Curții de Apel București au dat o sentință definitivă în cazul lui Viorel Hrebenciuc, al Laurei Georgescu, fosta șefă a Consiliului Național al Audiovizualului și al fostului primar din Neamț, Gheorghe Ștefan Pinalti, care au fost acuzați de corupție în dosarul "Giga TV".

Citeste si: Ce a facut Viorel Hrebenciuc cu o seara inainte de a afla verdictul judecatorilor! Si-a luat fiul si nora si au stat impreuna la o terasa pana tarziu in noapte! Ieri a fost scos de sub control judiciar

Gheorghe Ștefan, ajutat de Viorel Hrebenciuc să redobândească licența de emisie pentru postul tv pe care îl deținea

Totul a început de la dorința fostului primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, de a redobândi licența de emisie pentru postul tv pe care îl deținea la acel moment. Licența audiovizuală fusese retrasă în 2013 din cauza încetării unor programe, așa că fostul edil s-a gândit să apeleze la Hrebenciuc pentru a obține din nou atestatul, de data aceasta în mod ilegal. Cea care i-a fi sugerat "colaborarea" cu Viorel Hrebenciuc lui Gheorghe Ștefan ar fi fost Narcisa Iorga, membră a Consiliului Național al Audiovizualului la acea vreme.

Nu numai că fostul lider PSD a acceptat să îi ofere ajutorul bărbatului, dar Hrebenciuc a și profitat de influența pe care o avea în acele timpuri și a încercat să îi convingă pe funcționarii CNA să se mai gândească în privința deciziei de retragere a licenței respectivului post tv. Autoritățile au descoperit infracțiunea și i-au acuzat pe cei implicați de corupție, într-un dosar de proporții.

Anchetatorii au primit sprijin chiar și din partea Serviciului Român de Informații, care i-a ajutat pe aceștia să pună dovezile cap la cap și să stabilească sentințe dure pentru vinovați.

Citeste si: Lavinia Pârva, prima reacție despre divorț: „Le cam fac pe toate”- bzi.ro

Laura Georgescu, fosta șefă CNA[Sursa foto: Captură tv]

Judecătorii Curții de Apel București au dat o sentință definitivă în dosarul "Giga TV"

Curtea de Apel București a ajuns la o sentință definitivă în cazul celor 4 acuzați. Astfel, Viorel Hrebenciuc a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu executare pentru "folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de către o persoană ce deține o funcție de conducere într-un partid". Laura Georgescu, fosta șefă a CNA, a fost condamnată la 4 ani și 4 luni de închisoare, pentru fapte mari de corupție, alături de Ștefan Gheorghe, care a primit și el o sentință definitivă de 4 ani și 6 luni

de închisoare cu executare.

Gheorghe Ștefan, fostul edil din Piatra Neamț, care deținea postul Giga TV[Sursa foto: Captură tv]

Narcisa Iorga, fost membru al CNA, s-a ales cu o pedeapsă cu suspendare, în același dosar: "În baza art. 861 C.pen. (1968) dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatei Iorga Narcisa Clementina pe durata unui termen de încercare de 5 ani, stabilit în condiţiile art. 862 C.pen. (1968).

Citeste si: Viorel Hrebenciuc si-a ascuns banii in Elvetia- Cu cine impartea contul baban!

În baza art. 863 alin. (1) C.pen. (1968) pe durata termenului de încercare, inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de probaţiune Bucureşti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În baza art. 863 alin. (3) lit. a) C.pen. (1968) impune inculpatei să desfăşoare o activitate neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 120 de zile în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 2 sau Administraţiei Domeniului Public Sector 6.

Datele prevăzute art. 863 alin. (1) lit. b), c) şi d) C.pen. (1968) se comunică Serviciul de probaţiune Bucureşti. În baza art. 71 alin. (5) C.pen. (1968) pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.", se arată în decizia finală a judecătorilor.