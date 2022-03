Curtea Internațională de Justiție: Putin să oprească imediat războiul! Ce se întâmplă după decizia instanței

In articol:

Curtea Internațională de Justiție (CIJ) de la Haga a ordonat Moscovei să oprească imediat invazia în Ucraina, relatează CNN. Decizia vine la scurt timp după ce Ucraina a acuzat Rusia de încălcarea Convenţiei din 1948 privind genocidul şi a cerut Curţii să suspende imediat operațiunile militare.

Curtea Internațională de Justiție de la Haga a decis miercuri că nu există dovezi care să susțină justificarea războiului de pe teritoriul ucrainean. Judecătorii au luat această decizie după ce țara condusă de Zelenski a depus o plângere împotriva Rusiei, în baza Convenției din 1948: "Federația Rusă trebuie să suspende imediat operațiunile militare pe care le-a început la 24 februarie 2022 pe teritoriul ucrainean, care au ca scop și obiectiv declarat prevenirea și pedepsirea unui presupus genocid în Lugansk și Donețk. Instanța este conștientă de amploarea tragediei umane care are loc în Ucraina. Curtea este profund îngrijorată de utilizarea forței de către Federația Rusă în Ucraina, care ridică probleme foarte grave de drept internațional.", a transmis Joan Donoghue, președintele Curții Internaționale de Justiție.

Deși hotărârile CIJ sunt considerate obligatorii, instanța nu dispune de un mecanism de aplicare, ci doar oferă verdicte pentru soluționarea litigiilor dintre state. Astfel, potrivit lui Terry Gill, profesor de Drept militar la Universitatea din Amsterdam, singurul lucru pe care poate să îl facă Ucraina este acela de a solicita măsuri de la

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, în cazul în care Rusia refuză să oprească războiul.

Președintele Volodimir Zelenski a avut o reacție imediată pe rețelele de socializare, după ce Curtea Internațională de Justiție a cerut Rusiei să își retragă trupele din Ucraina: "Ucraina a obținut o victorie deplină în procesul împotriva Rusiei de la Curtea Internațională de Justiție.

CIJ a ordonat oprirea imediată a invaziei. Ordinul este obligatoriu, conform Dreptului internațional. Rusia trebuie să se conformeze imediat. Ignorarea ordinului va izola și mai mult Rusia.", a scris Zelenski, într-un mesaj postat pe contul personal de Twitter.

