Cutremur devastator de 7,8 grade pe scara Richter în Turcia, urmat de 42 de replici. Peste 500 de morți și mii de răniți

Luni, 6 februarie, un dezastru s-a dezlănțuit în centrul Turciei și în nord-vestul Siriei. Cutremurul, cu o magnitudine de 7,8 grade pe scara Richter, s-a resimțit și în țările vecine, în Liban, Israel și Cipru.

Cutremur de 7,8 grade în Turcia și resimțit în țările vecine

Seismul a fost urmat de 42 de replici.

Cutremurul de 7,8 grade a fost simțit de la primele ore ale dimineții, făcând ravagii în Turcia și în țările vecine. Multe clădiri s-au prăbușit, iar salvatorii au început să caute supraviețuitori de sub dărâmături.

„ Nu am mai simțit așa ceva în cei 40 de ani de când trăiesc. Am fost scuturat de cel puțin trei ori foarte puternic, parcă eram un bebeluș în pătuțul lui", a declarat Erdem, locuitor al orașului Gaziantep, aflat în apropierea epicentrului cutremurului, conform hotnews.ro.

Până la această oră, bilanțul a ajuns la 568 de morți și mii de răniți, însă oamenii legii se tem că numărul deceselor vor crește în continuare.

„ Slavă Domnului, suntem teferi. O clădire s-a prăbușit la doar 200 de metri de locul unde mă aflu acum. Am prieteni care nu pot ieși de sub dărâmături.”, a povestit Nihat Altundağ, pentru The Guardian.

Oamenii au fost sfătuiți să lase libere căile de acces pentru a permite salvatorilor să intervină, dar și să folosească cât mai puțin apelurile telefonice, în detrimentul mesajelor pe număr sau folosind internetul.

Cutremur de 7,8 grade în Turcia și țările vecine [Sursa foto: Profimedia]

România trimite ajutoare în Turcia, după cutremurul de luni dimineață

Ambasada României la Ankara a fost contactată pe telefonul de urgență al misiunii diplomatice de către un grup de studenți Erasmus, cetățeni români. Din grupul de persoane, fac parte 9 studenți și un profesor coordonator. Aceștia au cerut asistență consulară și sprijin pentru repatriere.

Conform MAE, cetățenii români, aflați în Turcia la momentul cutremurului sunt în siguranță.

România va trimite în zona afectată de cutremur, o echipă RO-USAR, personal specializat de intervenție în astfel de situații, din cadrul IGSU, după ce autoritățile din Turcia au solicitat asistență internațională, având în vedere situația de urgență generată de dezastrul cutremurului de 7,8 grade.

” Toate echipele noastre sunt în alertă. Am emis o alertă de nivelul 4. Este un apel, inclusiv la ajutor internaţional”, a anunţat ministrul turc de Interne, Süleyman Soylu, la postul Haberturk.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că țara sa este pregătită să ofere asistența necesară poporului turc, în urma tragediei de luni dimineață.

„Sunt șocat de știrile despre moartea și rănirea a sute de persoane în urma cutremurului din Turcia. Transmitem condoleanțe familiilor victimelor și le urăm o recuperare rapidă celor răniți. Suntem în acest moment aproape de prietenul nostru, poporul turc, gata să oferim asistența necesară", a scris Zelenski, pe pagina sa de Twitter.

