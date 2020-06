Cutremur în România, duminică! Câte grade a avut și unde s-a simțit

In articol:

Un cutremur s-a produs duminică dimineața, 21 iunie, la ora 06:47:26, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, arată Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul produs astăzi a avut magnitudinea de 3,9 grade, la adâncimea de 120 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 63km E de Brasov, 78km NE de Ploiesti, 114km S de Bacau, 128km V de Braila, 128km V de Galati, 132km N de Bucuresti, 147km NE de Pitesti, 178km E de Sibiu, 196km SV de Iasi, 197km N de RuseInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Cutremur în Japonia în această dimineață

Un alt cutremur s-a produs ăn aceast dimineață și în Japonia, fiind vorba de această dată de un cutremur cu o magnitudine mai mare. La ora 7:55 (ora locală a României) s-a produs în NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN un cutremur mediu cu magnitudinea mb 4.7, la adâncimea de 300km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 70km S de Hamamatsu, 92km SE de Toyohashi, 103km S de Shizuoka, 120km SE de Okazaki, 126km SE de Anjo, 133km SE de Toyota, 133km SV de Fuji, 136km SV de Numazu, 152km SE de Tsu, 155km SE de Nagoya, infrmează Institutul Național de Fizica Pâmântului.