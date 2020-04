In articol:

Antonia și Velea, sfârșit de relație?

Antonia și Alex Velea formează un cuplu de câțiva ani și au format o familie frumoasă, alături de cei doi copii pe care îi au împreună. Fanii îi iubesc și se bucură de fiecare dată când cei doi apar împreună pe rețelele de socializare.

Recent, frumoasa brunetă și-a sărbătorit ziua de naștere, iar partenerul ei de viață i-a transmis un mesaj emoționant, prin care îi spunea cât de mult o iubește. Părea că nimeni și nimic nu va putea să le distrugă relația și toți fanii lor se așteptau să îi vadă împreună pentru totdeauna.

Ultima postare a Antoniei, însă, demonstrează contrariul. Vedeta a scris un mesaj pe rețelele de socializare, care dă de înțeles că povestea de iubire dintre ea și Velea s-ar fi terminat. Să fie oare adevărat? Artista a urcat pe contul de Instagram o fotografia în care apare alături de cântăreț, dar cu toate că în imagine cei doi par mai îndrăgostiți ca niciodată, mesajul care o însoțește spune totul.

„Once upon a time, i love you, the end. My story”, a scris Antonia în mediul online. Asta i-a făcut pe urmăritorii ei să se întrebe dacă nu cumva cei doi s-au despărțit.