Cutremur puternic în această seară, în România! Primele reacții ale oamenilor, după seism: „Mă uitam la mobilă, să nu cadă ceva pe mine”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că în această seară, 6 iunie, a fost înregistrat un nou cutremur în România, în zona Crișana, Arad.

De precizat este că, seismul de suprafață s-a produs la ora 20:26:51, având o magnitudine de 5,2 grade pe scara Richter, la o adâncime de 5,6 kilometri.

De asemenea, potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la 20km E de Arad, 50km NE de Timișoara, 71km SE de Bekescsaba și 95km N de Reșița. Totodată, seismul a fost urmat și de o replică, ce s-a produs la ora 21.04.09, având o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter.

În același timp, seismul a fost destul de puternic, fiind simțit chiar și de locuitorii orașului Cluj-Napoca: „Stăteam în pat la televizor și dintr-o dată am simțit că se mișcă patul cu mine, iar prima dată am crezut că nu simt bine. Dar am văzut că și picioarele patului se mișcă. Totul a durat cinci secunde. Mă uitam la mobilă, să nu cadă ceva pe mine. Nu știam ce se întâmplă. Am stat în poziție nemișcată”, notează Știripesurse .

Ce spun specialiștii

Cu toate că în ultima perioadă au tot existat cutremure în România, specialiștii sunt de părere că nu va avea loc un seism devastator la noi în țară în următorii ani, deci nu există motive de îngrijorare privind acest aspect.

„În România, nu se pune problema unui cutremur catastrofal, nici în Vrancea, nici în Oltenia, nici în Banat. Însă, în caz de cutremur, chiar și de mai mică intensitate, dacă are loc noaptea, cobori din pat pe dușumea și te lipești cu spatele de saltea, de pat, pe o parte. Dacă e să cadă planșeul, tavanul, acolo se formează un triunghi al vieții, salvator. Americanii au experimentat acest lucru și 100% îți poate salva viața. Nu încercați sub nicio formă să ieșiți pe scări. Nu știi ce formă ia scara, cum se prăbușește. A fost și situația actorului Toma Caragiu. Dacă rămânea în apartament, trăia. Sticla și paharele nici măcar nu s-au răsturnat pe masă. Cutremurul din 1977 nu trebuia să aibă loc, conform statisticilor. Unul catastrofal are loc cam la 100 de ani. Dar se pare că marele cutremur din 1940 nu și-a făcut atunci toată treaba”, a declarat un specialist, pentru Playtech.