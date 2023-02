Cutremurător! Atsu nu şi-a mai dus planul la bun sfârşit, iar fanii vor să îi îndeplinească acum dorinţa

In articol:

Christian Atsu este unul dintre cei peste 46.000 de oameni care şi-au găsit sfârşitul în urma cutremurelor de 7.8 și 7.5 grade pe scara Richter, care au lovit Turcia şi Siria.

Corpul său a fost găsit fără suflare sub dărâmături, după 12 zile de căutări.

Christian Atsu s-a născut în Ghana, în 1992 şi a părăsit ţara natală când avea doar 17 ani, fiind transferat de Porto. A trecut apoi la Chelsea şi a mai evoluat în Premier League pentru Everton, Bournemouth şi Newcastle şi le-a rămas în minte şi în inimă mai ales fanilor "coţofenelor". Chiar dacă a părăsit-o pe Newcastle în 2021, Atsu a rămas foarte iubit pe St James' Park, iar fanii echipei au decis să facă un gest extraordinar, după moartea fotbalistului.

Christian Atsu voia să le ofere o viaţă mai bună copiilor din Ghana şi era implicat activ în acest sens. Începuse construcţia unei şcoli, însă, din păcate, nu a mai apucat să o termine. Suporterii lui Newcastle au aflat acest lucru şi au pornit o acţiune de strângere de fonduri, pentru a duce planul lui Atsu la bun sfârşit, scrie dailymail.co.uk.

Citeste si: Bogdan Mocanu a câștigat meciul RXF! Artistul l-a învins pe Vicenzo Final Boss în doar 30 de secunde- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Newcastle and Liverpool pay tribute to Christian Atsu, who tragically lost his life in the devastating earthquakes in Turkey.