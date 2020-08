In articol:

Marcel Toader, un an de la moartea șocantă! Pe 5 august 2019, o veste groaznică a îndoliat lumea showbiz-ului românesc. Marcel Toader a încetat din viață, în mod cu totul neașteptat. Omul de afaceri, aflat la Periș, în vizită la casa de vacanță a unui prieten, a suferit un stop cardio-respirator și nimeni nu l-a mai putut salva. Medicii SMURD care au ajuns la fața locului au efectuat manevre de resuscitare timp de 57 de minute. Din păcate, fără sorți de izbândă, întrucât bărbatul nu a mai reacționat deloc. ”Nu a mai putut trăi, atât i-a fost”, au spus doctorii și l-au declarat decedat.

Marcel Toader, un an de la moartea șocantă! ”Doamne, este groaznic. Nu pot să îmi revin”

De altfel, în premieră pentru WOWbiz.ro, la vremea respectivă, unul dintre martorii prezenți în momentul tragediei avea să povestească tot ce s-a întâmplat. "Doamne, este groaznic. Nu pot să îmi revin. Venisem la Periș, acasă, și stăteam pe terasă. La un moment dat, din senin, lui Marcel i-a scăpat telefonul din mână și a căzut cu capul pe masă! Atât a fost! Inima lui a încetat să mai bată, nimic nu s-a mai putut face pentru el. Toți cei de aici suntem șocați și distruși, țineam la el ca la un frate. Băiatul lui, Maximilian, nici nu poate să vorbească de durere! Nu mai pot spune nimic nici eu! Doar că... s-a dus Marcel al nostru", a declarat artistul, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Băiatul lui Marcel Toader, mesaj ca de la fiu la tată!

Marcel Toader, un an de la moartea șocantă! Apropiații nu l-au uitat nici acum pe Marcel Toader și au postat mereu câteva rânduri pe internet. La fel a făcut și băiatul său, Maximilian, care, pe contul lui de facebook, a pus o poză cu mormântul afaceristului, unul extrem de îngrijit, iar în dreptul imaginii a scris un mesaj emoționant, așa ca de la fiu la...tată!

Marcel Toader, un an de la moartea șocantă! ”Sper că ești bine oriunde te-ai dus”

Marcel Toader, un an de la moartea șocantă!”Tata, incă nu-mi vine să cred ca a trecut fix un an de când nu mai ești printre noi. Nici acum nu pot să uit cea mai urâtă zi din viața mea când am primit vestea că ai murit! Să știi că sunt bine sănatos, vindecat dar cu multe cicatrici rămase in suflet!

Cu această întâmplare mi-am dat seama că am puterea să trec peste orice in viață iar lucrurile se așează ușor, ușor. Sper că ești bine oriunde te-ai dus și mai sper că ți-ai găsit liniștea sufleteasca! Ai grijă de tine și să știi că ai rămas adânc in inima mea!”, a menționat Maximilian pe adresa de socializare.