In articol:

Vestea că Marcel Pavel are COVID-19 a căzut ca un trăsnet în lumea televiziunii. Întreaga situație a bulversat filmările de la ”Te cunosc de undeva” și, cum era firesc, și-a pus amprenta pe toți cei implicați în proiect, dar și pe famiile acestora. Tavi Clonda, liderul band-ul emisiunii, a fost și el într-o stare de tensiune, la fel și soția lui, Gabriela Cristea. De altfel,

În premieră pentru WOWbiz.ro, frumoasa prezentatoare TV a vorbit pe marginea acestui subiect, spunând clar că o bună perioadă de timp a fost marcată.

”În acest moment, totul este bine, Tavi este în afara oricărui pericol, și-a făcut două teste, care au ieșit negativ, și, în sfârșit, putem răsufla ușurați. Nu vă ascund însă că ne-a fost foarte greu. Am stat cu sufletul la gură timp de zece zile!!! Am luat la rând etapele...Foarte dificil totul, fiindcă și-a pus amprenta partea psihologică. Am văzut și noi, am citit în amănunt, la unii coronavirusul se manifesta într-un fel mai ușor, ca o simplă gripă, însă la alții, se manifesta mult mai greu, cu intubare și stat la pat. Numai în pielea unor astfel de oamenii să nu fii... și să aștepți un rezultat. E îngrozitor”, a declarat Gabriela Cristea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro

Gabriela Cristea, șoc! ”Doamne... ne vom interna toți patru!”

Gabriela Cristea a recunoscut că i-a fost teamă pentru copiii săi, pe care îi crește singură, fără vreun ajutor. ”Mă gândeam, Doamne...dacă Tavi și eu vom avea probleme, ce vom face cu fetele, ne vom interna toți patru! Micuțele noastre sunt obișnuite să fie libere, să se joace în curte, în mediul lor, nici nu voiam să mă duc mai departe cu gândul! Bine că totul este în regulă și putem sta liniștiți. Bine, eu știu că soțul meu s-a protejat cât a putut la filmări și contează lucrul acesta, însă, se putea întâmpla orice și oricui, doar vedem și noi cum este situația. Este foarte dificil pentru cei care au probleme, Tavi vorbește cu ei în fiecare zi și îi spun ce greu le este în spital”, a conchis vedeta.

Citeste si: Roxen, lovită cu bestialitate de iubit. Cântăreața a fost bătută cu pumnii, trasă de păr și lovită cu o coadă de mătură de către partener

Citeste si: Tavi Clonda se teme de oameni după contactul cu Marcel Pavel! Gabriela Cristea îi face praf pe cei care nu cred în COVID-19

Citeste si: Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Cum arată după ce a slăbit zeci de kilograme: „Ești tot mai frumoasă”

Gabriela Cristea, dezvăluiri cutremurătoare despre COVID-19! Ce a spus și soțul ei!

Dacă Gabriela Cristea a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre COVID-19, ei bine, după aflarea rezultatelor, și soțul ei, Tavi Clonda a ținut să facă o postare pe adresa lui de socializare, pentru a-și liniști fanii. „Salutare dragilor și mulțumesc pentru toate mesajele voastre. Vreau să vă spun că deși situația nu este ușoară deloc, eu sunt bine, acasă, testul meu a ieșit negativ. Sunt cu gândul și cu inima la colegii mei de emisiune testați pozitiv. Sunt sigur ca totul va fi bine! Suntem o echipa frumoasă și unită, iar perioada aceasta dificila nu face altceva decât să ne unească și mai mult și să realizam în curand cel mai tare sezon”, a scris Tavi Clonda pe Instagram!