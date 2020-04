Părinții lui Cătălin Caragea nu au putut ajunge la înmormântarea băiatului lor, pentru că muncesc în străinătate, iar epidemia de coronavirus a închis granițele.

Solistul trupei 7Klase, devenit cunoscut după particiaprea la un show de talente, a fost înmormântat în satul din Republica Moldova unde locuiește bunicul său. La înmormântarea sa au particiapt mai multe rude, prieteni și fani, toți au purtat măști de protecție împotriva coronavirusului.

După înmormântare, părinții lui Cătălin Caragea au transmis un mesaj prin intermediul unor prieteni, un mesaj dureros care a fost distribuit și pe pagina de Facebook al artistului moldovean.

”Rugamintea parintilor lui Catalin: Va rog frumos rugate-va pentru Catalin ,cât mai des, in fiecare zi, e important in aceste 40 zile, cât mai multa lume sa se roage pentru el, sa-i luam din suferintele lui de acolo. Ziceti: Doamne, iarta-i pacatele lui Catalin, ca poate nu si-a dat seama ce face, iarta-l Doamne, ca a fost un om bun, deosebit..si ia-l cu tine, in Împaratia ta, deschide-ti portile si primeste-l lânga tine. Amin. Daca puteti, dati ceva de pomana pentru iertarea pacatelor lui.. Asa ne sfatuie preotii”, este mesajul transmis de părinții lui Cătălin Caragea.

Cătălin Caragea s-a sinucis. A fost găsit strangulat cu o curea

Artistul moldovean, solistul trupei 7Klase, a fost găsit strangulat cu o curea, în apartamentul său din Chișinău, unde locuia singur. Anchetatorii susțin că tânărul nu lăsase un bilet de adio, dar cum nu au găsit urme de violențe, au spus că varianta cea mai probabilă este sinuciderea.