Cuvertura de pat cu doua fete, mai putin efort, mai mult confort

18:30, feb 26, 2021

Pe langa rolul estetic, acest accesoriu este util si are multe beneficii, iar in varianta cu doua fete devine mult mai versatil si usor de utilizat.

Ce este cuvertura de pat cu doua fete?

Confundata uneori cu plapuma sau pilota, cuvertura este un accesoriu usor si decorativ potrivit pentru vremea mai putin friguroasa. In zilele foarte reci, pentru a asigura tot confortul termic dorit, aceasta se poate utiliza peste o pilota.

Modelul cu doua fete ofera versatilitatea unei utilizari duble si posibilitatea de a aduce un pic de variatie in designul dormitorului.

Realizat din bumbac 100% sau bumbac satinat, acest accesoriu pentru pat ofera un grad sporit de confort si izolare termica, fiind ideal pentru un somn linistit si infrumusetand considerabil aspectul dormitorului.

Cand si unde se poate folosi?

Cuvertura pat se poate folosi pentru a aduce un plus de lux, eleganta, stil, textura si culoare in dormitoare sau camere de oaspeti. Este utilizabila pe tot parcursul anului si disponibila intr-o varietate de nuante si modele atractive. Deseori, in zilele reci, este combinata cu o plapuma sau o pilota.

Accesoriu versatil si usor

Datorita faptului ca nu este izolata, cuvertura cu doua fete este mult mai usoara decat o plapuma sau o pilota, fiind un accesoriu foarte practic si confortabil pentru vremea mai putin rece.

Chiar daca greutatea acesteia poate varia in functie de dimensiuni si materialele din care este confectionata, este usor de utilizat, iar fetele duble ofera posibilitatea de a schimba designul si estetica dormitorului, oricand doresti.

Forme, dimensiuni, modele si culori variate

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca asternuturile schimba radical aspectul unui dormitor. Cuvertura pat cu doua fete este disponibila in diferite dimensiuni si forme si se poate alege corespunzator in functie de marimea patului si de preferinte.

Se poate gasi in diverse stiluri, modele si culori si vine la set cu doua sau patru fete de perna.

Pentru un plus de eleganta si stil, se poate alege modelul care se asorteaza cu lenjeria de pe pat.

Croiala si cusaturi

Cuvertura de pat se remarca prin anumite croieli si stiluri de cusaturi, fiind un accesoriu realizat cu atentie la detalii, extrem de decorativ. Insa, pentru a se aseza perfect pe pat si a arata cat mai bine in decorul camerei, este esential sa se aleaga dimensiunea potrivita.

Pentru a adauga un aspect luxos si elegant dormitorului, este recomandat sa optezi pentru un model care acopera in intregime patul si marginile acestuia. In functie de preferinte, se poate alege o dimensiune care va atinge podeaua sau va fi doar pana la nivelul acesteia.

Pentru calitate, confort, rezistenta si durabilitate, alege intotdeauna produse de calitate, lavabile si care nu se decoloreaza la spalat. Cauta ce este mai bun si investeste inteligent intr-o cuvertura de pat cu doua fete din magazinul online patulmeu.ro pe care sa o poti folosi cu placere multi ani si care sa aduca dormitorului tau un plus de farmec si eleganta.