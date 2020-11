CV Gina Pistol. Ce a învățat și unde a mai lucrat iubita lui Smiley înainte să fie angajată de Antena 1

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol este una dintre cele mai frumoase vedete de la noi. Iubita lui Smiley nu a fost dintotdeauna prezentatoare TV. Aceasta a lucrat, în urmă cu mulți ani, ca vânzătoare la un magazine, după ce și-a terminat studiile în orașul ei natal. Frumoasa blondină a fost nevoită să plece de jos, pentru că la acea vreme avea nevoie de bani, pentru a se întreține.

Ambiția ei a fost mare, renunțând la postul de vânzătoare și ajungând în Capitală. Ajunsă în București a ajuns să lucreze tot ca vânzătoare, însă de această dată într-un magazine de renume. Acolo a fost văzută de o persoană important, care i-a spus că va ajunge model, însă până atunci trebuie să facă câteva sacrificii. Astfel, Gina Pistol a ajuns să pozeze nud în celebra revistă pentru bărbați PlayBoy.

Gina Pistol a început să pozeze pentru tot felul de reviste din România, după apariția din Playboy, acolo unde a fost foarte apreciată pentru frumusețea și formele ei apetisante. A început ca model pentru diverși designer, iar mai apoi a început să apară pe la diverse emisiuni din România.

Gina Pistol, însărcinată pentru prima oară

Gina Pistol şi Smiley vor deveni părinţi pentru prima dată, anunţul sarcinii a fost făcut printr-un mesaj pe YouTube.

”În urma unor analize medicale, acum câțiva ani, am aflat că șansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoții, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate și am știut că totul este bine. În sfârșit, a venit momentul să aflați de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani și cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3!”, a mărturisit Gina Pistol.