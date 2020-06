In articol:

Berna și Bianca au postat cel mai sincer vlog: cele două concurente din casa Puterea Dragostei au jucat cel mai dur și sincer joc viral: AM/N-AM, în urma căruia aflăm detalii sincere din viața celor două.

Bianca a dat detalii despre mai multe subiecte, povestind cum s-a prefăcut, cum a mințit-o pe Andreea Mantea, cum a vrut să bată aumite concurente și cum înjură staff-ul emisiunii: ”Da, am vorbit cu bărbați dar nu de când am intrat la Puterea Dragostei, (...) este vorba de respec, nu faci așa ceva”,”M-am prefăcut că-mi este rău, ca să nu vin la emisiune”, ”E complicat, pe Ligi în trecut n-am suportat-o dar acum nu am nicio problemă”. Întrebată dacă a vrut să bată pe cienva din emisiune, bruneta a răspuns franc: ”Da, au fost multe: Mariana, Ligi, Pirui, dacă aș fi putut, Roxana... ”.

Berna face declarații despre Ligi.

Nici Berna nu s-a lăsat mai prejos cu declarațiile șocante, povestind și ea cu sinceritate de gândurile pe care le are despre anumite concurente: ”N-am suportat-o pe Ligi. Nu o suport, nu pot s-o suport, trebuie să mă înțelegeți. E o chestie pe care nu pot s-o explic(...) Am vrut să bat o fată din casă, pe Ligi...pe Simona. În fine, oricum nu suntem noi așa”,”Da, am mințit-o pe Andreea Mantea, dar doar pentru Bianca, ca s-o ajut pe ea.”

Întrebate dacă înjură în cadrul emisiunii, cele două au explicat că înjură doar staff-ul: ”În gând, de cele mai multe ori, nu am spus-o”.

Cele două concurente din casa Puterea Dragostei au făcut declarații sincere și șocante pe internet, oferindu-ne detalii picante din viețile lor.