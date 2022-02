Dacă ai ambiție, nu există limite într-un studio de videochat din București!

O carieră de model într-un studio de videochat din București reprezintă una dintre căile cele mai sigure de succes, disponibile în acest moment pentru tinerele din România.

Ca să reușești în domeniul industriei de videochat pentru adulți, ai nevoie în primul rând de ambiție. Dacă tu ești hotărâtă să dai totul pentru a obține succesul, resursele puse la dispoziție de studio și o echipă de suport experimentată te vor ajuta ca dorințele să ți se transforme în realitate.

Într-adevăr, la cel mai bun studio videochat Bucuresti nu există alte limite decât cele pe care tu însăți ți le fixezi. Iată cum pot să evolueze lucrurile, mai repede decât te-ai aștepta!

Cum cresc câștigurile?

În primele trei luni de activitate ca model într-un studio de videochat din București, fiecare fată beneficiază de un venit minim garantat în valoare de 1 000 de dolari pe lună, indiferent de performanțele realizate în acest timp pe site-urile de profil. Tot acum, ea primește ajutor financiar pentru a-și completa garderoba și trusa de machiaj, precum și cursuri individuale gratuite de limba engleză, cultură generală și make-up. Astfel, încă de la început are toate resursele necesare pentru a se impune!

Pe măsură ce capătă experiență, modelele încep să profite de un sistem de bonusuri cumulative care, în timp, se dovedește deosebit de avantajos. Totul pornește de la comisionul de bază în valoare de 50%, primit de fiecare fată care lucrează într-un studio de videochat din București.

Acesta este însă numai începutul, deoarece se pot adăuga nu mai puțin de 5 tipuri diferite de bonusuri, după cum urmează:

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

• un bonus în valoare de 5% pentru 100 de ore lucrate într-o perioadă de două săptămâni, inclusiv streaming mobil și apeluri video, ceea ce face obiectivul mai ușor de atins;

• un alt bonus cu valoarea de 5% pentru câștiguri de peste 15 000 de euro obținute într-o perioadă de două săptămâni, astfel fiind din plin răsplătită performanța;

• 5% pentru o rată de conversie bună, adică pentru vizitatorii care se înscriu pe site din camera de chat a modelului;

• încă 5% pentru un comportament online perfect;

• un bonus suplimentar de 5% pentru parteneriat pe termen lung, care se plătește în luna iunie a fiecărui an pentru tot anul precedent.

De exemplu, în iunie 2021 a fost plătit tuturor modelelor pentru veniturile obținute între 1 ianuarie și 31 decembrie 2020.

Posibilitatea de a câștiga premii prestigioase

Banii nu reprezintă singurele avantaje de care ai parte într-un studio de videochat din București. Aici, ai și posibilitatea de a participa la festivaluri internaționale și de a obține premii prestigioase. Unele dintre aceste distincții le sunt acordate studiourilor, iar altele chiar modelelor.

De exemplu, două dintre fetele care s-au afirmat la Studio20, cu pseudonimul Raquelle Diva si Devious Angel, au câștigat mai multe premii în cadrul festivalurilor internaționale de profil desfășurate pe diferite continente: Best Live Cam Model, AVN și XBIZ Best Cam Model, Best Website și Best Female Cam.

Recunoașterea dobândită și banii câștigați le-au permis ca astăzi să conducă propriul studio videochat Bucuresti și să învețe alte fete să urmeze această cale a succesului. Ea este deschisă și pentru tine și îți poate transforma viața în bine chiar începând de astăzi!

Distribuie pe: