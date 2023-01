Dacă Ana Oroș era ucisă de câini în Franța, vinovații primeau ani grei de închisoare și amenzi de zeci de mii de euro. Cine plătește în România pentru drama familiei din București | EXCLUSIV

In articol:

Ana Oroș și-a găsit sfârșitul într-un mod tragic, fiind sfâșiată de o haită de câini, în timp ce se afla la alergat pe digul Lacul Morii. Femeia mai fusese mușcată chiar în același loc, în urmă cu aproape un an. Atunci a avut noroc și a ajuns de urgență la spital, acolo unde medicii i-au salvat viața.

În decursul unui singur an, nimic nu pare să se fi schimbat, iar cazul femeii din București a amintit de momentul în care Ionuț Anghel a fost ucis de câini pe un teren din Capitală. Trei ani de închisoare cu executare a primit proprietarul terenului atunci și a fost nevoit să plătească daune familiei.

Cine plătește în cazul Anei Oroș și care sunt pedepsele din România pentru astfel de cazuri, dar și pentru abandonarea câinilor pe străzi, comparativ cu alte state din Europa? Jurnaliștii WOWbiz.ro vă prezinte o analiză a măsurilor luate în alate state.

Țările europene au impus o serie de măsuri strice pentru oamenii care își abandonează animalele de companie pe străzi, iar unele dintre amenzi sunt de-a dreptul usturătoare, ajungând până la

Franța a impus închisoare sau amenzi de până la 30.000 de euro

contravaloarea unei garsoniere în provincie în România sau pornind de la prețul de pornire al unui autoturism.

Franța este una dintre țările în care se înregistrează o rată foarte mare a abandonului animalelor de companie. Încercând să stopeze acest fenomen, francezii au dezvoltat programe prin care fac mai ușoară viața posesorilor de animale, oferind mai multe beneficii și gratuități când vine vorba de îngrijirea patrupedului.

Totodată, potrivit The Local, francezii riscă amenzi uriașe dacă abandonează animalele, în special câinii, pe străzi. Astfel, polițiștii le atrage atenția cetățenilor că pot ajunge să plătească chiar și 30.000 de euro dacă își părăsesc animalele de companie și le lasă să umble libere pe străzi. Mai mult decât atât, în Franța oamenii riscă și închisoare dacă își abandonează animalele pe străzi.

Anglia a interzi abandonul animalelor încă din 1960

Anglia este categoric una dintre țările care s-au mișcat cel mai rapid în ceea ce privește abandonul animalelor. Astfel că în Regatul Unit există o lege din 1960 ce interzice acest lucru.

Persoanele care îndrăznesc să o încalce, să își trateze în mod inadecvat animalele, să le maltrateze sau să le chinuie se vor supune sancțiunilor, fiind vorba de amenzi uriașe și chiar și pedepse cu închisoarea, după caz.

Amenzi uriașe în Germania și Italia

În Germania legile sunt cât se poate de clare. Abandonul animalelor pe câmp, în oraș sau practic oriunde este strict interzis. Nici nu se pune problema să lași câinii din rasele periculoase nesupravegheați sau liberi pe străzi, căci riști să ajungi chiar și în spatele gratiilor.

Dacă o persoană îndrăznește să își abandoneze animalul de companie, acesta riscă să primească chiar și o amendă de 25.000 de euro.

În Italia, oamenii nu îndrăznesc să își abandoneze câinii pe străzi, căci amenzile pe care le-ar putea primi sunt mult mai mari ca un salariu minim spre exemplu.

Din informațiile jurnaliștilor WOWbiz.ro, persoanele care abandonează câinii în Italia primesc amenzi de las 1.000 până la 10.000 de euro. În cazul în care vorbim de cazuri de omor, atunci persoanele care le-au abandonat sau nu le-au supravegheat riscă ani grei de închisoare.

Ana Oroș, femeia ucisă de câini

Cum arată măsurile și legile din România

În România, abandonul cățeilor se sancționează prin contravenție. Regulile se schimbă doar în cazul în care vorbim de abandonul unor câini de luptă, rase periculoase și capabile să omoare oamenii.

"Abandonarea câinilor, pur și simplu, este considerată ca fiind faptă contravențională. Faptul că se ajunge la situații de genul acesta, atunci intră în discuție posibilele acuzații de omor", a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru Wowbiz.ro.

În România, pedepsele cu închisoarea vin odată ce stăpânii au lăsat câinii nesupravegheați, iar aceștia au produs vătămarea corporală sau chiar au ucis o persoană. În astfel de cazuri, stăpânii riscă să fie acuzați de omor și să petreacă mulți ani în spatele gratiilor. Reamintim că legile pentru câini de luptă sunt strice la noi în țară.

"Infracțiunea în sine, când vorbim despre câini cu stăpân și care sunt și agresivi, acolo este vorba și de contravenții și de infracțiuni, dar asta dacă vorbim de câinii de lupte. Pentru ei există o lege specială pentru ei.

Neluarea de către stăpâni a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unor persoane, se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani. Dacă faptele aduc vătămări sau decese, atunci se majorează maximul special al pedepselor prevăzute cu încă doi ani de zile.(...) Aici vorbim de neluare de măsuri pentru prevenirea atacului canin, iar dacă merge pe ucidere atunci vorbim de o pedeapsă de până la 9 ani, iar dacă vorbim direct de ucidere, atunci este vorba despre 25 de ani de închisoare", a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru Wowbiz.ro.

Cine ar trebui să plătească în cazul Anei Oroș

Jurnaliștii Wowbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis și despre cine ar trebui să se facă responsabil în cazul Anei Oroș, femeia ucisă de câini în București, în weekendul care tocmai a trecut.

"Eu cred că dacă o persoană știe că patrupedul lui este agresiv și are posibilitatea să omoare oameni, atunci ar trebui să fie acuzat, la un moment dat, chiar de omor. Eu sunt foarte dur pe infracțiunile acestea și dacă aș fi de partea acuzatoare acolo mi-aș îndrepta opinia.

Omorul este o infracțiune gândită de către legiuitor ca fiind cu intenție directă. Există și intenția indirectă, respectiv un soi de culpă, care teoretic spune așa: că am prevăzut, nu am urmărit, dar am acceptat. Atunci această intenție este clar dovedită dacă tu știi că ai un câine agresiv care ar putea să facă lucrul acesta. Cel puțin ucidere din culpă pentru proprietarii de câini, iar dacă dăm de un procuror serios, atunci avem de-a face cu omor.

Dacă vorbim de un câine cu stăpân, se cam schimbă situația. Este cula exclusivă a acelei persoane. În schimb, dacă vorbim de o haită de maidanezi care nu au putut fi stăviliți de către ASPA, de către primărie sau Poliția Locală, atunci primăria și tot ce avea în subordine, începând cu șeful instituției și terminând cu agenții de la Locală", a mai explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

