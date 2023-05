„Dacă ar fi să ne despărțim” Armin Nicoară și-a trecut noua casă doar pe numele lui! Artistul și Claudia Puican au semnat un contract prenupțial înainte de căsătorie

In articol:

În scurt timp, Claudia Puican și Armin Nicoară se vor muta într-o nouă locuință. Vor trece de la apartament la o casă cu etaj, construită după bunul lor plac.

Pentru că cei doi artiști sunt foarte solicitați la evenimente în țară, cât și în afară, cea care se asigur[ constant că totul decurge conform planului este chiar mama saxofonistului.

În cel mult o lună, Amin Nicoară și Claudia Puican se vor muta în noua lor casă, care va fi trecută doar pe numele saxofonistului, chiar dacă relația dintre cei doi merge din ce în ce mai bine din toate punctele de vedere.

„Acela va fi cuibușorul nostru. E în pregătire, în această perioadă, sub atenta observație a mamei, fiindcă noi doi nu avem timp, din cauza agendei încărcate cu tot felul de turnee. Dar am încredere că va ieși ceva foarte frumos! Casa va fi doar pe numele meu! Dar asta nu înseamnă nimic rău pentru Claudia”, a spus Armin Nicoară, conform Playtech.

Claudia Puican și Amin Nicoară au semnat un contract prenupțial înainte de căsătorie

Înainte de căsătorie, Armin Nicoară și Claudia Puican au semnat un contract prenupțial, pentru a se asigura de faptul că nu vor exista discuții din cauza finanțelor și că fiecare își poate cumpăra tot ceea ce își dorește, fără ca celălalt să aibă ceva împotrivă.

„Noi, înainte de nuntă, am fost la notar și am făcut contractul acela, prenupțial. De ce am făcut treaba asta? Toate cuplurile ar trebui să facă treaba asta. Noi banii în casă îi aducem împreună. Eu am un mic plus, de la părinții mei, mici avantaje. Dar cel mai bine cred că este, domne, dacă se întâmplă ceva în viața asta... Mă credeți că este foarte liniștită (n.r. iubirea)? Eu vreau să-mi cumpăr o mașină, ea vrea să-și cumpere altceva, nu ne deranjăm, nu ne certăm, că de ce ai cumpărat. Așa trăim bine.”, a spus Armin Nicoară în emisiunea online moderată de Alexandra Ungureanu, „Duet cu Alexandra”.

Cum vede acum Armin Nicoară necesitatea contractului prenupțial?

Dacă la începutul căsătoriei cei doi au considerat absolut necesară încheierea unui contract prenupțial, în caz că vor ajunge la despărțire și trebuie să împartă averea strânsă, acum saxofonistul consideră că relația lor a evoluat atât de mult și frumos încât este de părere că documentul este total inutil. Știe că acum nu ar mai fi în stare să facă ceea ce credea la începutul căsătoriei, în cazul unei eventuale despărțiri.

„Toată lumea știe că noi avem semnat un act prenupțial. Dar ceea ce am învățat deja în acest prim an de căsătorie e faptul că în cazul unei despărțiri, Doamne ferește, fiindcă nu se pune problema, Claudia nu trebuie să-și facă griji.

Nu am sufletul să fac ceea ce am crezut, poate, că aș fi putut face în urmă cu an. Nu se mai pune problema. Prin absurd, dacă ar fi să ne despărțim, Claudia e prea aproape de mine ca să nu am grijă de cea care m-a cucerit și mi-a schimbat viața!”, a mai spus Armin Nicoară, conform aceleiași surse.