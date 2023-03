„Dacă chiar întâlnesc iubirea vieții mele” Rona Hartner, hotărâtă să se căsătorească. Artista este curtată chiar și de bărbați căsătoriți

In articol:

Rona Hartner este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi. În urmă cu un an, vedeta a trecut printr-o perioadă foarte grea din viața ei, dar pe care a parcurs-o cu capul sus. Vestea cum că aceasta și partenerul ei de viață, Herve Camilleri, au decis să meargă pe drumuri separate a șocat pe toată lumea.

Recent, Rona Hartner a mărturisit că este pregătită să înceapă o nouă relație și să se căsătorească, dacă îi va apărea în cale iubirea vieții ei. Chiar dacă își dorește foarte mult ca acest lucru să se întâmple, artista nu face din asta o prioritate, deoarece momentan este interesată ca fiica ei să fie cât mai bine. Vedeta a mai dezvăluit că toată viața ei a fost pretențioasă în ceea ce privește bărbații cu care a fost împreună, iar acum nu se mai pune problema de așa ceva.

„Nu știu dacă se mai poate, dar aș vrea. Am 50 de ani, asta nu e o prioritate. Pretențioasă am fost toată viața, dar am 50 de ani, adică nu este prioritate acum să încep eu să fiu într-o relație de cuplu, acum prioritate este ca fata mea să fie ok. Dacă chiar întâlnesc iubirea vieții mele, mă căsătoresc din nou, dar nu am să flirtez, să fie foarte clar! Bărbații care așteptau să flirtez să-și ia asta din cap, că nu o să flirtez, o să fiu cuminte”, a declarat cântăreața,

potrivit antenastrars.ro

Rona Hartner, curtată de bărbați căsătoriți

Chiar dacă artista a ajuns să aibă o anumită vârstă, acest lucru nu se vede în modul în care ea arată, iar frumusețea și caracterul ei se pare că încă mai au efect asupra bărbaților. Vedeta a mărturisit că în momentul de față este curtată de un francez, dar și că are norocul ca cei care prezintă un interes față de ea să fie căsătoriți.

„Ca să zic așa, da, dar mă curtează numai bărbați căsătoriți. Este francez. Francezii sunt foarte buni amanți, dar asta nu înseamnă că sunt foarte buni soți”, a mai spus Rona.

Rona Hartner [Sursa foto: Facebook]