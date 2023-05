„Dacă crezi, se va și întâmpla” Legătura pe care o are milionarul Caius Covrig cu divinitatea! Are doar 27 de ani, dar a vorbit despre asta public: „În viața fiecărui om există un destin”

In articol:

Invitat în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Adiță Voicu, unul dintre cei mai tineri milionari români, Caius Covrig pe numele său, în vârstă de 27 de ani, a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa.

Tânărul și-a deschis sufletul în fața lui Adiță Voicu și a vorbit despre legătura pe care o are cu divinitatea. Caius susține că este o persoană cu credință în Dumnezeu și este de părere că toți ne naștem cu un destin.

Citește și: "Cea mai calitativă vită, la cel mai mic preț" Caius Covrig, totul despre o afacere de succes! Cum a devenit unul dintre cei mai tineri milionari din România?

„A fost implementată de către părinții mei, nu pot să spun că sunt atât de credincios, adică sunt foarte credincios, dar nu cred în credința aia in care să mă duc zilnic la biserică. Mă rog în fiecare seară și consider că Dumnezeu are o putere extraordinară asupra fiecărui om, dacă crezi se va și întâmpla. Consider că în viața fiecărui om există un destin, orice lucru se întâmpla cu un motiv”

, a dezvăluit Caius Covrig, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Cum arată culturista care face ravagii pe OnlyFans. "Oamenii îmi spun «Kendall Jenner pe steroizi»"| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Mesajul pe care l-a transmis Caius Covrig celor ce își doresc să facă averi

Caius Covrig a vorbit și despre averi și sumele enorme de bani la care mulți visează, în acesta suține că lucrurile materiale nu sunt totul, ci cel mai important lucru este, fără doar și poate, sănătatea.

Citește și: Caius Covrig e unul dintre cei mai tineri milionari din România, la doar 27 de ani, dar face dezvăluiri șocante. Ce le transmite celor care visează să facă averi: „Banii nu aduc fericirea! Mi-am dat seama”

Citeste si: Mihaela Rădulescu a fost invitată la nunta lui Dani Oțil. Ce părere are Gabriela Prisăcariu despre marele eveniment- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 mai 2023. Ce sfinți sunt cinstiți joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul din spatele căsătoriei lui Rose Hanbury, presupusa amantă a prințului William, cu David Cholmondeley- radioimpuls.ro

„Verticalitatea, omenia și demnitatea sunt tehnicile prin care eu merg în viață. M-ai întrebat de bani. Banii nu sunt totul, crede-mă. Știi care e cel mai important lucru? În cercurile în care am intrat acum, mai ales în Insulele Caiman, în Miami, toți, cel puțin partenerul, că am postat și pe rețelele de socializare, partenerul meu din Miami are o colecție de 500 de milioane de dolari de mașini. Acum 3 ani visam să ajung în cercurile astea de miliardari, multi multimilionari. Mi-am dat seama că sunt mai fericit decât ei, jur. Banii chiar nu aduc fericirea, ajungi la un prag de bani, uite cum sunt eu, eu nu am vise de genul ăsta, nu am vise să îmi iau avioane private, să îmi iau apartamente. Normal că nu poți să spui că banii nu aduc fericirea, dar banii sunt o unealtă către fericire, dar nu ai cum să-ți creezi așteptări false. Mă uit la tinereul care vine din spate, sunt deformați de social media, nu realizează care e salariul minim și care e salariul mediu pe economie, visează mii de euro pe lună și nu știu ce să facă pentru banii ăia. Oamenii care sunt foarte simpli, sunt foarte fericiți, pentru că nici nu dau de viața cu adevărat grea, 2023 și ce se întâmplă în 2023. Ei sunt fericiți cu puținul. Crede-mă că la orice nivel ai fi, multimilionar, multimiliardar, divorțuri, copii prin toată lumea, vieți destrămate. Dacă ai o femeie care te iubește și o familie minunată valorează mai mult decât toate milioanele. Și sănătoși, că sănătatea știi cum e, e singurul lucru pe care nu-l poți cumpăra cu bani.”, a spus Caius Covrig, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.