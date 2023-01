„Dacă ești deștept, înveți din greșelile mele” Cătălin Cazacu nu se aștepta la una ca asta! Ce s-a întâmplat cu el și Ramona Olaru în vacanță

In articol:

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Ca în orice relație, cei doi au fost nevoiți să treacă prin multe împreună, iar de multe ori relația lor a atârnat de un fir de ață.

După o perioadă în care cele două vedete de televiziune au fost despărțiți, aceștia au hotărât de sărbători să își mai dea o șansă.

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu, dezamăgiți în noaptea dintre ani

Noaptea dintre ani a venit cu o întâmplare nu prea plăcută pentru cei doi îndrăgostiți.

După ce au fost o perioadă departe unul de celălalt, Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au decis să petreacă trecerea dintre ani într-o destinație exotică. Tulum a fost locul în care asistenta TV și sportivul au întâmpinat anul 2023. Din păcate, fix în seara cea mai importantă au fost surprinși destul de neplăcut de mâncarea din restaurantul unde au luat cina. Nu a fost faptul că aceasta nu a fost bună, ci, mai degrabă, puțină.Astfel, după miezul nopții cuplul se afla în căutarea unui loc de unde își pot lua tacos.

„Eu sunt un om sincer și întotdeauna mi-a plăcut să dau sfaturi. Dacă ești deștept, înveți din greșelile mele. Pe scurt, noi am fost la Revelion, foarte frumos, n-am văzut nimic. Am mers pentru mâncare, în principiu. Foarte bună mâncarea, am plătit nu mult, o mână și un picior. E ora 1 și 20 și noi căutam tacos”, le-a povestit Cătălin Cazacu urmăritorilor săi de pe Instagram.

Cătălin Cazacu, despre relația sa cu asistenta TV

Sportivul nu a mai putut suporta și a povestit pe rețelele de socializare prin ce este nevoit să treacă. Cătălin Cazacu a mărturisit că de când cu renovările el împreună cu iubita sa sunt nevoiți să doarmă pe o saltea gonflabilă.

„ Încep să am tot mai multă stimă pentru oamenii care stau în relații de foarte mult timp. Eu sunt foarte bucuros că trăiesc într-un șantier, de câteva zile, care arată cam așa...cel mai important, dorm așa, pe o gonflabilă. Azi-noapte i-am zis și eu jumătății să mai umflăm și noi, să mai dăm și noi la pompă, că s-a înmuiat gonflabila. E, ce se întâmplă? Eu mai greu, e normal umflu partea mai ușoară a saltelei ei, ea stă foarte bine, că eu sunt mai greu. Eu în schimb, nu că am dormit prost cât am dormit, dar când s-a trezit și a plecat la muncă și a plecat, s-a înmuiat salteaua de am dormit așa. Dar am vrut să zic că sunt foarte fericit și foarte bucuros ”, a povestit Cătălin pe Instagram.