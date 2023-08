”Dacă nu eram eu, ea nu exista azi” Artisul care o face praf pe Delia, după o carieră de mai bine de două decenii, dar nu exclude o colaborare. Cântăreața ar fi trădat pentru bani

In articol:

Delia Matache este o artistă cu ștate vechi în industria muzicală de la noi, carieră sa cunoscând un succes colosal cu fiecare piesă lansată.

Inițial, înainte de 2000, artista făcea parte alături de Nick, pe numele său real Nicolae Marin, din proiectul muzical N&D, cu care au cucerit topurile de la acea vreme, unele dintre piesele lor fiind și acum foarte ascultate.

Delia, ținta cuvintelor dure ale lui Nick

Ulterior, însă, jurata show-ului de umor a decis să pună punct colaborării cu Nick și să pornească pe un drum solo, iar destinul a fost de partea sa.

Acum este om de televiziune, un personaj apreciat în online și o cântăreața ce se bucură de un succes colosal.

Însă, cel alături de care s-a lansat spune acum că Delia și-a construit binele din prezent pe fapte care nu au fost tocmai corecte.

Nick declara că fosta colegă de trupă l-ar fi făcut pe la spate, iar o parte din vină pentru acest lucru i-ar aparține chiar lui, căci a avut o prea mare încredere în partenera sa de scenă.

„ Am fost sus și ne-am despărțit ok. Mi s-a părut că am fost lucrat pe la spate legat de discuțiile Deliei cu Andra. Nu mi-a zis că vrea să încerce solo. Întâi s-a documentat să vadă cum e, să nu cumva să plece degeaba. Apoi a plecat. Eu nu am avut contract cu Delia cât timp am colaborat, poate asta a fost greșeala mea. Dacă aveam, poate eram ok și azi. Am avut încredere deplină în ea”, spunea Nick, într-o emisiune de la Kanal D, acum mulți ani.

Cine o face praf pe Delia, după o carieră de mai bine de două decenii [Sursa foto: Facebook ]

Și pe lângă faptul că spune că vedeta a ieșit din trupă pe nepusă masa, artistul mai vorbește și de banii câștigați pe vremea N&D.

El consideră că a fost nedreptățit, având în vederea munca pe care o făcea, iar gesturile sale, din dorința de a evolua în doi, nu au fost deloc apreciate de către soția lui Răzvan Munteanu, lucru care i-a adus o dezamăgire profundă.

„Nu pot spune motivul real al despărțirii, dar cred că se împărțeau banii prea nasol în 2. 50%-50%. Eu scriam tot, compuneam, băgam benzină etc. Am lăsat de la mine ca să meargă trupa ok. Dar nu a fost bine. Am fost dezamăgit de ruptură, pentru că proiectul a fost sufletul meu”, a mai continuat el.

În urma destrămării trupei și a câștigurilor despre care a spus că au fost împărțite în mod incorect, Nick a mai avut de făcut o remarcă dură. El a spus la TV că succesul Deliei de azi nu ar fi fost posibil fără implicarea sa de la început.

Însă, chiar și așa, cu dezamăgiri și replici dure, Nick nu a exclus niciodată o reluare a colaborării cu blondina, măcar de dragului fanilor și a vremurile care au apus.

„Da, am spus că dacă nu eram eu, Delia nu exista azi. Poate ajungea și fără mine, dar nu pot să spun asta. Mă mândresc cu produsul pe care l-am adus și care crește și acum. Am mai cântat împreună pentru fani. Mulți se întreabă sau așteaptă o colaborare, ea mi-a propus prima, apoi eu i-am propus o piesă, dar nu am avut timp. Nu știi cum e viața”, a conchis artistul.