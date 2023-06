„Dacă se dă un milion” Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi, vor să își vândă casa? Cântărețul a dezvăluit unde vor locui fetițele lor când vor crește

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au căsătorit în anul 2019 și formează una dintre cele mai frumoasa familii din showbiz-ul românesc, alături de fetițele lor, Victoria și Iris. Vedetele locuiesc acum într-o casă foarte mare cu cele două fete, dar Tavi a dezvăluit că el și soția sa se gândesc să își vândă locuința și să se mute într-un spațiu mai mic.

Citește și: Mihai Trăistariu și-a vândut casa pentru a-și plăti datoriile! Unde vrea artistul să se mute acum, după ce a rămas fără locuința de la mare

Soțul Gabrielei Cristea a declarat că el și prezentatoarea TV nu ar refuza să își vândă casa în care locuiesc în prezent. Bărbatul a spus că el și familia sa stau într-o locuință foarte mare și, dacă ar reuși să o vândă, s-ar muta într-o casă mai mică. Deocamdată, însă, Tavi și Gabriela se bucură de actuala locuință și își petrec timpul la piscina proprie, împreună cu micuțele lor.

Citește și: VIDEO Cum a fost filmată Gabriela Cristea de un coleg in pauza emisiunii? Imagini din ziua în care este acuzată că ar fi prezentat băută au fost făcute publice

Citeste si: Suferiti de tensiune mare? Recomandari de ceai pentru scaderea tensiunii

Citeste si: Aza, pusă la zid de jurații„ Bravo, ai stil”! Cea mai nouă concurentă este bănuită din ce în ce mai tare că are stilist: „Ținuta asta este făcută de tine cum sunt eu prietenul Papei de la Roma”- kanald.ro

Citeste si: Rușii amenință că vor distruge podul Galați-Giurgiulești: „Un răspuns foarte serios va veni foarte curând”| VIDEO- stirileprotv.ro

„A fost un gând, nu zicem nu. Dacă se dă un milion, am venit, am dat cu tot ce este în ea. Nu chiar cu tot, glumesc! A fost un gând, ne este greu. Suntem prinși în destul de multe proiecte și ar fi și acesta un proiect, vânzarea. Ar mai fi de făcut niște lucruri. Într-adevăr, ar fi mai OK pentru că următoarea am face-o puțin mai mică. Dar, momentăn, stagnăm, ne bucurăm de piscină. Abia am dat drumul la piscină! Puțin mai mică, dar nu cu mult, să nu exagerăm. (n.r. casa)”, a declarat Tavi Clonda pentru Ego.ro .

Gabriela Cristea împreună cu Tavi Clonda și fetițele lor [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Ce a recunoscut public Gabriela Cristea despre ea, la puțin timp după ce a fost acuzată că a prezentat băută o emisiune: „Nu am vrut să aveți o imagine defectuoasă despre mine”

Citeste si: „E îngrozitor. Suntem pe tratament toți! ” Anca Serea și copiii se confruntă cu o problemă de sănătate. Infecția contagioasă care le dă bătăi de cap- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 22 iunie 2023. Ce sărbătoare este joi? Anunțul bisericii- stirilekanald.ro

Citeste si: "Își amintește tot calvarul. Vrea să se întoarcă!"- radioimpuls.ro

Unde vor locui fetițele Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda

Cântărețul a dezvăluit că viitorul fetițelor sale este deja asigurat. Tavi Clonda și Gabriela Cristea au pregătit un apartament în centrul Bucureștiului, în care Victoria și Iris vor locui atunci când vor crește. În plus, soțul prezentatoarei TV a declarat că el și partenera sa de viață nu mai vor să adune bani pentru a cumpăra niciun imobil momentan și preferă să meargă în vacanțe cu fetițele lor.

„Avem unul în Dorobanți, îl păstrăm pe acela. (n.r. apartament) Nu mai strângem, ne mai luăm și noi lucruri, mai mergem și noi în vacanță. Exact, este în centrul Capitalei, este OK. (n.r. fetele au deja apartamentul lor)”, a mai povestit Tavi Clonda.