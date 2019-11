Istoria mărcii Dacia se confundă practic cu istoria ultimei jumătăți de secol a României. Și astăzi, uzina de la Pitești este în topul preferințelor. Principalul producător de automobile din România şi-a început povestea în 1966, odată cu construirea Uzinei de Autoturisme de la Mioveni. Construcţia fabricii a avut la bază un acord între autorităţile române şi producătorul francez de automobile, Renault, ce prevedea asamblarea unui model Renault sub marca Dacia. Construcţia uzinei s-a făcut într-un timp record, respectiv un an şi jumătate. Motivul pentru care s-a semnat contractul cu Renault a fost reducerea timpului între proiectare şi lansarea în producţia de serie a unui autoturism. Autorităţile române au considerat necesară producerea unui autoturism sub licenţă obţinută de la un producător străin, notează promotor.ro.

Se dorea o licenţă pentru un autoturism din clasa medie cu o capacitate cilindrică cuprinsă între 1.000 şi 1.300 cm3 şi să se producă între 40.000 şi 50.000 automobile pe an. La licitaţie au participat Renault, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo şi Austin. După semnarea contractului de licenţa între Renault şi statul român în 1968, începe fabricarea modelului Dacia 1100 sub licenţa R8.

Autoturismul Dacia 1300 a intrat în producţie în august 1969, având la bază modelul Renault 12. La acea vreme modelul avea un aspect modern şi economic. Iniţial, modelul dispunea de o singură caroserie berlină cu 4 uşi şi 5 locuri. Blocul motopropulsor avea capacitatea cilindrică de 1,289 cm³ ce dezvolta 54 CP, o viteză maximă de 144 km/h şi consumul de 9,4 litri.

Între anii 1970-1980, Dacia dezvoltă o intreagă gamă de modele care va cuprinde mai multe tipuri de vehicule destinate transportului de persoane, dar şi utilitare. Automobile Dacia continuă autonom producţia de autoturisme derivate din gama Renault 12 şi după anul 1978. În 1970 sunt lansate trei variante de echipare pentru modelul 1300: Standard, Lux, Lux Super 1301 (model destinat numai folosirii ca maşină de serviciu a Partidului Comunist Român şi Securităţii).

Dacia 1301 Lux Super avea dotări ce nu se aflau pe modelele Standard şi Lux cum ar fi: instalaţie radio din fabrică, scaune faţă supraînălţate, circuit de frână dublu, oglinzi retrovizoare exterioare, oglindă interioară cu poziţie zi/noapte, parasolar pasager cu oglindă, torpedou iluminat, brichetă electrică, instalaţie spălare parbriz electrică, fiind disponibilă în culori închise, precum negru. În 1973, începe producţia modelelor Break, iar în 1975 este lansată autoutilitara Dacia 1302. Dacia 1302 se deosebea de 1300 numai prin suspensia spate şi putea suporta o sarcină maximă de 500 kg. Între 1975-1985, au fost exportate 1500 de autoutilitare, cele mai multe ajungând în Argentina şi 2500 autoutilitare în Columbia.Modelul 1300 a fost înlocuit de modelul Dacia 1310. Aceasta a fost produs, la fel ca şi Dacia 1300, în două variante de caroserie, berlină şi break.

Anul 1995 este marcat de lansarea primului autoturism conceput 100% de inginerii romani, Dacia Nova. Potrivit unor legende urbane modelul de inspiraţie pentru Nova era un Renault 11 sau un Peugeot 309. Maşina este de tip hatchback, cu tracţiune faţă, 5 uşi şi 5 locuri. Modelul GTi, apărut în 1998, era echipat cu motor provenit de la modelul GT care a fost dotat cu injecţie monopunct Bosch, astfel reducându-se consumul ridicat al GT-ului. În 1998, anul în care s-au aniversat trei decenii de la producerea primului automobil Dacia, de pe porţile uzinei a ieşit autoturismul cu numarul 2000000. În acelaşi an, intreprinderea a obţinut Certificatului de Atestare a Implementarii Sistemului Calităţii ISO 9001, potrivit promotor.ro.

În 1999 se semnează contractul de privatizare a societăţii şi Dacia devine o marca a Grupului Renault, având ca principală misiune susţinerea dezvoltării Grupului pe pieţele emergente. În 2000 are loc lansarea modelului Dacia SupeRNova, prima concretizare a colaborării franco-romane, un autoturism echipat cu motor şi cutie de viteze Renault. În noiembrie 2002 este lansată gama de vehicule utilitare echipată cu motor diesel Renault. În aprilie 2003 are loc lansarea modelului Dacia Solenza, mai întâi în versiunea de motorizare 1.4 MPI, pe benzină, iar din septembrie 2003, şi în versiunea diesel, 1.9D.

În 2004 are loc lansarea modelului Dacia Logan în două versiuni de motorizare: 1.4MPI si 1.6MPI. În 2005 este inaugurat Centrul de Export CKD (ILN) şi este lansată cea de-a treia versiune de motorizare din gama Logan – 1.5dCi. Datorită modelului Logan, Dacia îşi depăşeşte în 2005 toate recordurile sale anterioare de producţie (172.000 de unitati) şi vânzări (164.000 de unităţi). În septembrie 2006 are loc lansarea noii colecţii Logan şi a versiunii Logan Prestige, echipată cu motorul 1.6 16V (105 cp), în octombrie se lansează versiunea Logan MCV la Salonul Auto de la Paris, iar în decembrie se opreşte fabricarea modelului Dacia Pick-Up, notează promotor.ro.

În 2008 are loc lansarea modelului Dacia Sandero la Salonul Auto de la Geneva. În martie 2010 se lansează primului vehicul de teren Dacia, Dacia Duster, la Salonul Auto de la Geneva. În 2014, Dacia ne surprinde la Parada Militară de 1 Decembrie cu Dacia Duster Army si Duster Pick-Up.